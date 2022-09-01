Как превратить эту площадку из очага кипящих страстей в инструмент для получения информации и решения действительно важных вопросов.
Вы купили все, что нужно ребенку для школы, собрали рюкзак, проводили его до школьного крыльца (ну или закрыли за ним дверь, если он уже большой) и вздохнули с облегчением... Но если вы рассчитывали отдохнуть или поработать в блаженной тишине, то об этом придется забыть – ваш телефон просто разрывается от уведомлений из родительского чата.
По идее, групповой чат создается для того, чтобы родители могли быстро обмениваться нужной информацией и оперативно решать возникающие у школьников проблемы. Однако, как правило, это лишь недостижимая мечта.
Родительские чаты стали «притчей во языцех», образцом непродуктивного и неадекватного общения в сети. Это бесконечные препирательства, склоки, странные вопросы и не менее дикие комментарии, среди которых приходится выискивать крохи полезной информации.
Чтобы сделать родительский чат более приятным, ну или хотя бы более выносимым для всех местом, участникам стоит придерживаться нескольких правил цифрового этикета:
1. Не устраивайте беседы один на один
Помните, что это групповой чат, предназначенный исключительно для вопросов и информации, связанных со школой. В чате присутствует много разных занятых людей, у которых кроме этого всего есть еще в жизни масса других дел. И им совсем не интересно читать километровый тред на двоих, посвященный выяснению, например, того, где и за сколько мама Васи купила такие классные кроссовки.
2. Не устраивайте ненужных дебатов
А именно это в родительском чате, к сожалению, происходит постоянно. Достаточно кому-нибудь задать какой-нибудь совершенно невинный вопрос, и понеслась. Сначала еще кто-то пытается дать ответ по делу, но обязательно находятся родители, которые начинают ответвляться от темы, получают на свои реплики хлесткие ответы, градус дискуссии непонятно уже о чем быстро возрастает, и вот налицо полноценный холивар.
А уж если речь идет о таких острых вопросах, как сбор денег на классные нужды или выбор подарков на День учителя или на Новый год, то вообще туши свет – несколько сотен сообщений гарантировано. Но понять, каков итог обсуждений, обычно не представляется возможным.
Чтобы снизить риск такого развития событий, не стоит писать в классный чат о чем то, что заведомо вызовет неоднозначную реакцию у других родителей. Спорные вопросы и проблемы, которые касаются ребенка, лучше решать с учителем, администрацией школы, а выносить их на всеобщее обсуждение – заведомо провоцировать скандал.
3. Не спамьте в чат
Например, кто-то написал, что закупил на весь класс учебники на собранные деньги, и дальше восемнадцать человек сочли своим долгом ответить на это сообщение «Спасибо!» — и телефоны всех участников тренькнули восемнадцать раз (если они не отключили уведомления, чтобы иметь возможность поспать или поработать). Не надо так — не пишите «спасибо» или «ОК», если перед вами уже это сделали несколько раз.
4. Пользуйтесь поиском
Прежде, чем запостить вопрос, воспользуйтесь поиском по чату: может быть на него уже ответили раньше. И помните, что часто достаточно просто погуглить.
5. Пишите только по делу
Старайтесь также, чтобы ваши посты были немногословными, исключительно по делу, и не грешили ошибками. Перед тем, как опубликовать, перечитывайте то, что вы написали. Идеальный пост должен быть исчерпывающим по смыслу, ясным и кратким.
Задавайте один вопрос за раз – в этом случае больше шансов получить ответ.
6. Не множьте сущности
Не стоит еще раз отвечать на вопрос, на который уже ответили. Ваши «пять копеек» по поводу того, как поступаете в таких случаях вы, только засоряют чат.
7. Оставьте мемы для друзей
Не стоит также, даже с самыми лучшими намерениями – повеселить собравшихся и разрядить обстановку, засорять чат мемами. Череда хохочущих смайликов и комментариев, далеких от темы чата, только усугубят проблему. Лучше обменяться мемами в личных сообщениях с несколькими дружественными вам родителями.