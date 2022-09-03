Dnestr.TV

 
0

США не выдали визы российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН

США не выдали визы российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН

Никто из членов российской делегации пока не получил визы США для участия в сессии Генассамблеи в сентябре, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает eadaily.com.

«По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра», — сказано в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

По словам Небензи, это вызывает тревогу, учитывая, что в последние несколько месяцев власти США постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду делегатов России, которые планировали принять участие в официальных мероприятиях ООН.

В числе недавних примеров он отметил отмененный визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, который должен был участвовать в саммите глав МВД ООН.

Небензя напомнил, что, согласно соглашению о штаб-квартире, «визы должны выдаваться бесплатно и настолько оперативно, насколько это возможно», никаких препятствий чиниться не должно.

«В связи с этим мы подчеркиваем необходимость обеспечения строгого соответствия действий США с их международными юридическим обязательствами принимающей страны», — отметил постпред в письме.

  • Вчера, 22:01
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Волна таинственных уколов захлестнула Испанию
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • В Молдове документы можно будет получить с доставкой на ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • No comment: Здравствуй школа!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Волна таинственных уколов захлестнула Испанию
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • В Молдове документы можно будет получить с доставкой на ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • No comment: Здравствуй школа!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна