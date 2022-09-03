Никто из членов российской делегации пока не получил визы США для участия в сессии Генассамблеи в сентябре, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает eadaily.com.
«По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра», — сказано в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
По словам Небензи, это вызывает тревогу, учитывая, что в последние несколько месяцев власти США постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду делегатов России, которые планировали принять участие в официальных мероприятиях ООН.
В числе недавних примеров он отметил отмененный визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, который должен был участвовать в саммите глав МВД ООН.
Небензя напомнил, что, согласно соглашению о штаб-квартире, «визы должны выдаваться бесплатно и настолько оперативно, насколько это возможно», никаких препятствий чиниться не должно.
«В связи с этим мы подчеркиваем необходимость обеспечения строгого соответствия действий США с их международными юридическим обязательствами принимающей страны», — отметил постпред в письме.