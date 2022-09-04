На северо-востоке Чехии в Гавиржове во время народных гуляний рухнула цепочная карусель, сообщает издание Idnes.
Об инциденте рассказал представитель объединенной службы пожарных и спасателей республики Петр Кудела. ЧП случилось во время городского праздника. О неполадках в работе аттракциона сообщили сотрудники парка развлечений, видео с места происшествия показал местный телеканал, передает gazeta.ru.
Посетителям карусели потребовалась медицинская помощь, известно, что большая часть пострадавших — дети. На месте обрушения карусели работали пять бригад скорой помощи и спасатели, к вечеру количество травмированных на неисправном аттракционе увеличилось. Многие обратились в больницу самостоятельно.
Другие подробности инцидента и причины обрушения конструкции аттракциона не разглашаются.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге посетители аттракциона застряли на высоте 80 метров.