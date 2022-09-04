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Карусель с детьми обрушилась в Чехии, пострадали 12 человек

Карусель с детьми обрушилась в Чехии, пострадали 12 человек

На северо-востоке Чехии в Гавиржове во время народных гуляний рухнула цепочная карусель, сообщает издание Idnes.

Об инциденте рассказал представитель объединенной службы пожарных и спасателей республики Петр Кудела. ЧП случилось во время городского праздника. О неполадках в работе аттракциона сообщили сотрудники парка развлечений, видео с места происшествия показал местный телеканал, передает gazeta.ru.

Посетителям карусели потребовалась медицинская помощь, известно, что большая часть пострадавших — дети. На месте обрушения карусели работали пять бригад скорой помощи и спасатели, к вечеру количество травмированных на неисправном аттракционе увеличилось. Многие обратились в больницу самостоятельно.

Другие подробности инцидента и причины обрушения конструкции аттракциона не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге посетители аттракциона застряли на высоте 80 метров.
  • Сегодня, 11:05
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