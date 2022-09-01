Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины. Она добавила, что гражданам лучше не ходить на референдумы, если нет возможности уехать из региона.
«Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, — это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией»,— сказала Ирина Верещук в эфире единого телемарафона (цитата по «Страна.UA»).
«А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, не принимать участия ни в каких "референдумах" ни под каким давлением, никаким насильственным принуждением»,— добавила она.
Ранее украинский вице-премьер сообщила, что граждане страны не понесут ответственность за получение российского паспорта, если они не сотрудничали с российской властью. Она подчеркнула, что никакого наказания не предусмотрено за сам факт наличия паспорта, за исключением публичных служащих.
Пророссийские власти в подконтрольных России территориях Украины говорили о планах провести референдум о вхождении в состав России летом. В пророссийских администрациях не раз заявляли, что их планируют провести в сентябре, но точных дат еще не называли. В Госдепартаменте США сообщали, что рассматривают возможность введения новых санкций против России после проведения референдумов. kommersant.ru