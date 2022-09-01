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Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Собаки бывают разные: гончие, охотничьи, пастушьи, декоративные, компаньоны и многие другие. Селекционеры тщательно выводят породы для тех или иных конкретных задач, при этом они отбирают животных для скрещивания, учитывая особенности их характера, поведения и здоровья. Таким образом удается совершенствовать породы. Но бывает так, что селекция приводит к тому, что новая порода полностью замещает старую, которая в какой-то момент просто исчезает.
Это лишь одна из причин того, что не все породы просуществовали до сегодняшнего дня. В прошлые века это происходило по разным причинам, исследованием которых занимаются ученые.

Почему некоторые породы собак исчезают

Смена моды. Мода напрямую влияет на популярность тех или иных пород пород. Еще 10-15 лет назад люди чаще заводили далматинов (на фоне успеха фильмов про этих собак), а сегодня отдают предпочтение другим породам — например, корги или шпицам.

Промышленная революция. С развитием научно-технического прогресса исчезли многие собаки, которых человек использовал для устройства собственного быта. Такое произошло, например, с породой вертельных собак (также их называли кухонными или поварскими), которые должны были своим бегом на коротких лапах приводить в движение колесо кухонного очага. Для такой работы животное должно было быть выносливым и иметь небольшие размеры, чтобы комфортно помещаться в колесе. После массового внедрения в быт электрических приборов данная порода перестала быть востребованной и исчезла.

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Законодательные запреты. Человечество веками продвигало идеи гуманного отношения к животным. Как итог — появились законы, которые улучшили их положение. Однако вместе с тем под угрозой существования оказались некоторые породы собак. Самым ярким примером тут могут послужить бойцовские собаки: их разнообразие сократилось из-за запрета на собачьи бои.

Вырождение. В процессе эволюции некоторые породы пришли к своему естественному вырождению: их дальнейшее существование оказалось невозможным из-за развития различных генетических мутаций и отклонений.

Какие породы собак исчезли навсегда

Молосский дог

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Молосские доги — крупные собаки эпохи Древней Греции и Древнего Рима. Сильные и выносливые, они использовались как бойцовые, так как могли нанести урон живой силе противника, сопоставимый с применением катапульты.

Именно молоссы были предками современных мастиффов, сенбернаров, догов и других подобных собак (сейчас их называют «молоссовыми»).

О молоссах упоминали древние историки. Любивший собак Аристотель писал об этой породе в трактате «История животных»:

«Собаки породы молоссов — точно такие же гончие, как и все остальные собаки, не лучше и не хуже, но овчарки этой породы превосходят других размером и смелостью, с которой бросаются в атаку».

Исчезновение данной породы принято связывать с закатом Древнеримской империи.

Булленбейсер

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Ещё один представитель гигантских собак. Этих потомков ассирийских догов, иначе называемых быкодавами, европейцы использовали для охоты и охраны крупных скотоводческих угодий от диких зверей. Однако в дальнейшем угроз хозяйствам от дикой природы стало меньше, что привело к исчезновению этой породы. Эти грубоватые и немного сварливые собаки канули в Лету после того, как появились их родственники — боксёры.

Московский водолаз

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Данная порода была экспериментальной. Ее вывели советские кинологи в послевоенные годы для помощи людям, работающим на кораблях. Предполагалось, что метис ньюфаундленда и овчарки хорошо перенесет суровый климат нашей страны и справится с караульной службой на судах и помощью в спасении утопающих. Однако собаки стали проявлять агрессию, что привело к отбраковыванию породы.

Талбот

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Это вымершая порода охотничьих собак была распространена в Англии в Средние века. Сейчас нельзя сказать, была это ищейка или борзая собака. Также вероятно, что этих собак использовали для выкапывания добычи. По мнению некоторых историков, породу завёз в Англию Вильгельм Завоеватель в 1066-м году. Псы эти были медлительными, но преданными, обладали отличным нюхом и часто выступали как боевые и служебные собаки. Талботы вымерли примерно в 16-м веке, но в наши дни живут и здравствуют их далёкие потомки — бигли.

Кордовская бойцовая собака

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Эти собаки были выведены в Аргентине специально для участия в собачьих боях или охраны особо важных объектов. С запретом боев оказались не востребованы для человека в силу своей высокой агрессивности. Вот вам факт: кордовские бойцовские собаки не проиграли ни одного собачьего боя с представителями других пород.

Порода оказалась слишком «идеальной»: вместо того, чтобы спариваться, самцы и самки находили себе занятие поинтереснее — пытались разорвать друг друга на части. В конце концов порода вымерла.

Пэйсли-терьер

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Пэйсли-терьеры были выставочным вариантом скай-терьеров. Постепенно они вымерли, потому что спрос на них на выставках сошёл на нет. Ну, никто не говорил, что шоу-бизнес — это легко.

Брак Дюпюи

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Впервые эта французская охотничья порода была выведена в 19-м веке, но, хотя в наши дни можно найти множество похожих собак, оригинальной породы больше не существует.

Водная собака Святого Джона

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Специалистам совсем мало известно о генетике водной собаки Святого Джона, тем не менее предполагается, что это порода представляет собой случайную смесь старых английских, ирландских и португальских рабочих псов. Благодаря своему мягкому характеру, превосходному темпераменту, а также качественному рабочему поведению водяные собаки Святого Джона стали излюбленной породой для многих рыбаков. Они добывали сети рыб и возвращали их обратно на лодку. Эти псы были среднего размера, имели крепкое телосложение с отчетливыми белыми пятнами на груди, лапах, а также на морде.

Оригинальная порода медленно вымирала, и в 20-м веке осталось только два её представителя. К сожалению, оба были самцами — для водных собак Святого Джона как породы это был конец. Собака Святого Джона вымерла в восьмидесятых годах прошлого столетия на своей родине в Ньюфаундленде. Остались они только на фотографиях.

К счастью, эта порода оставила след- создана современная исконная порода - современного ретривера.

Котон-де рунеа

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Согласно легенде, эти очаровательные пушистые собаки пережили кораблекрушение в Индийском океане, отбились от акул, доплыли до берегов Мадагаскара и стали скрещиваться с местными уличными псами. Так появилась порода котон-де тулеар.

Правда, более вероятно, что их завезли на остров моряки, которые держали их в качестве животных-компаньонов. Но акулам надо быть острожными, если они столкнутся с таким, как на фотографии выше, свирепым зверем. Так, на всякий случай.

Русская ищейка

Исчезнувшие. Породы собак, которых больше не существует

Эти большие собаки (весом порядка 45 кг) были выведены в России и в основном служили кавказским горцам в качестве пастушьих собак. В 19-м веке сэр Дадли Майорибэнкс увидел русских ищеек в Брайтонском цирке, Англия, и купил всю свору. Из них он вывел золотистых ретриверов, а русские ищейки постепенно вымерли.

  • Сегодня, 12:14
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