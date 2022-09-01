Собаки бывают разные: гончие, охотничьи, пастушьи, декоративные, компаньоны и многие другие. Селекционеры тщательно выводят породы для тех или иных конкретных задач, при этом они отбирают животных для скрещивания, учитывая особенности их характера, поведения и здоровья. Таким образом удается совершенствовать породы. Но бывает так, что селекция приводит к тому, что новая порода полностью замещает старую, которая в какой-то момент просто исчезает. Это лишь одна из причин того, что не все породы просуществовали до сегодняшнего дня. В прошлые века это происходило по разным причинам, исследованием которых занимаются ученые.
Почему некоторые породы собак исчезают
Смена моды. Мода напрямую влияет на популярность тех или иных пород пород. Еще 10-15 лет назад люди чаще заводили далматинов (на фоне успеха фильмов про этих собак), а сегодня отдают предпочтение другим породам — например, корги или шпицам.
Промышленная революция. С развитием научно-технического прогресса исчезли многие собаки, которых человек использовал для устройства собственного быта. Такое произошло, например, с породой вертельных собак (также их называли кухонными или поварскими), которые должны были своим бегом на коротких лапах приводить в движение колесо кухонного очага. Для такой работы животное должно было быть выносливым и иметь небольшие размеры, чтобы комфортно помещаться в колесе. После массового внедрения в быт электрических приборов данная порода перестала быть востребованной и исчезла.
Законодательные запреты. Человечество веками продвигало идеи гуманного отношения к животным. Как итог — появились законы, которые улучшили их положение. Однако вместе с тем под угрозой существования оказались некоторые породы собак. Самым ярким примером тут могут послужить бойцовские собаки: их разнообразие сократилось из-за запрета на собачьи бои.
Вырождение. В процессе эволюции некоторые породы пришли к своему естественному вырождению: их дальнейшее существование оказалось невозможным из-за развития различных генетических мутаций и отклонений.
Какие породы собак исчезли навсегда
Молосский дог
Молосские доги — крупные собаки эпохи Древней Греции и Древнего Рима. Сильные и выносливые, они использовались как бойцовые, так как могли нанести урон живой силе противника, сопоставимый с применением катапульты.
Именно молоссы были предками современных мастиффов, сенбернаров, догов и других подобных собак (сейчас их называют «молоссовыми»).
О молоссах упоминали древние историки. Любивший собак Аристотель писал об этой породе в трактате «История животных»:
«Собаки породы молоссов — точно такие же гончие, как и все остальные собаки, не лучше и не хуже, но овчарки этой породы превосходят других размером и смелостью, с которой бросаются в атаку».
Исчезновение данной породы принято связывать с закатом Древнеримской империи.
Булленбейсер
Ещё один представитель гигантских собак. Этих потомков ассирийских догов, иначе называемых быкодавами, европейцы использовали для охоты и охраны крупных скотоводческих угодий от диких зверей. Однако в дальнейшем угроз хозяйствам от дикой природы стало меньше, что привело к исчезновению этой породы. Эти грубоватые и немного сварливые собаки канули в Лету после того, как появились их родственники — боксёры.
Московский водолаз
Данная порода была экспериментальной. Ее вывели советские кинологи в послевоенные годы для помощи людям, работающим на кораблях. Предполагалось, что метис ньюфаундленда и овчарки хорошо перенесет суровый климат нашей страны и справится с караульной службой на судах и помощью в спасении утопающих. Однако собаки стали проявлять агрессию, что привело к отбраковыванию породы.
Талбот
Это вымершая порода охотничьих собак была распространена в Англии в Средние века. Сейчас нельзя сказать, была это ищейка или борзая собака. Также вероятно, что этих собак использовали для выкапывания добычи. По мнению некоторых историков, породу завёз в Англию Вильгельм Завоеватель в 1066-м году. Псы эти были медлительными, но преданными, обладали отличным нюхом и часто выступали как боевые и служебные собаки. Талботы вымерли примерно в 16-м веке, но в наши дни живут и здравствуют их далёкие потомки — бигли.
Кордовская бойцовая собака
Эти собаки были выведены в Аргентине специально для участия в собачьих боях или охраны особо важных объектов. С запретом боев оказались не востребованы для человека в силу своей высокой агрессивности. Вот вам факт: кордовские бойцовские собаки не проиграли ни одного собачьего боя с представителями других пород.
Порода оказалась слишком «идеальной»: вместо того, чтобы спариваться, самцы и самки находили себе занятие поинтереснее — пытались разорвать друг друга на части. В конце концов порода вымерла.
Пэйсли-терьер
Пэйсли-терьеры были выставочным вариантом скай-терьеров. Постепенно они вымерли, потому что спрос на них на выставках сошёл на нет. Ну, никто не говорил, что шоу-бизнес — это легко.
Брак Дюпюи
Впервые эта французская охотничья порода была выведена в 19-м веке, но, хотя в наши дни можно найти множество похожих собак, оригинальной породы больше не существует.
Водная собака Святого Джона
Специалистам совсем мало известно о генетике водной собаки Святого Джона, тем не менее предполагается, что это порода представляет собой случайную смесь старых английских, ирландских и португальских рабочих псов. Благодаря своему мягкому характеру, превосходному темпераменту, а также качественному рабочему поведению водяные собаки Святого Джона стали излюбленной породой для многих рыбаков. Они добывали сети рыб и возвращали их обратно на лодку. Эти псы были среднего размера, имели крепкое телосложение с отчетливыми белыми пятнами на груди, лапах, а также на морде.
Оригинальная порода медленно вымирала, и в 20-м веке осталось только два её представителя. К сожалению, оба были самцами — для водных собак Святого Джона как породы это был конец. Собака Святого Джона вымерла в восьмидесятых годах прошлого столетия на своей родине в Ньюфаундленде. Остались они только на фотографиях.
К счастью, эта порода оставила след- создана современная исконная порода - современного ретривера.
Котон-де рунеа
Согласно легенде, эти очаровательные пушистые собаки пережили кораблекрушение в Индийском океане, отбились от акул, доплыли до берегов Мадагаскара и стали скрещиваться с местными уличными псами. Так появилась порода котон-де тулеар.
Правда, более вероятно, что их завезли на остров моряки, которые держали их в качестве животных-компаньонов. Но акулам надо быть острожными, если они столкнутся с таким, как на фотографии выше, свирепым зверем. Так, на всякий случай.
Русская ищейка
Эти большие собаки (весом порядка 45 кг) были выведены в России и в основном служили кавказским горцам в качестве пастушьих собак. В 19-м веке сэр Дадли Майорибэнкс увидел русских ищеек в Брайтонском цирке, Англия, и купил всю свору. Из них он вывел золотистых ретриверов, а русские ищейки постепенно вымерли.