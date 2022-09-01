Торгово-промышленная палата Приднестровья организует бесплатный онлайн-курс «Финансовая грамотность для менеджеров». Занятия будут проходить на платформе ZOOM c 8 сентября по 17 октября этого года. Время занятий – с 14:00 до 17:00.
Как сообщила пресс-служба ТПП ПМР, вести занятия будут специалисты Министерства финансов, Министерства экономического развития, а также ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учет». В числе тем занятий: финансовая и налоговая отчетность, требования к организации бухгалтерского учета для юридических лиц, права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, учет заработной платы, кредиторской и дебиторской задолженности, а также многие другие аспекты финансовой деятельности предприятий.
Обучение бесплатное. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо зарегистрироваться на сайте www.bstiraspol.org. ID и пароль будут доступны после регистрации. Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте: bzs.tpp@gmail.com