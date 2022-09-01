Dnestr.TV

 
0

С 8 сентября ТПП начнёт курс финансовой грамотности для менеджеров

С 8 сентября ТПП начнёт курс финансовой грамотности для менеджеров

Торгово-промышленная палата Приднестровья организует бесплатный онлайн-курс «Финансовая грамотность для менеджеров». Занятия будут проходить на платформе ZOOM c 8 сентября по 17 октября этого года. Время занятий – с 14:00 до 17:00.

Как сообщила пресс-служба ТПП ПМР, вести занятия будут специалисты Министерства финансов, Министерства экономического развития, а также ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учет». В числе тем занятий: финансовая и налоговая отчетность, требования к организации бухгалтерского учета для юридических лиц, права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, учет заработной платы, кредиторской и дебиторской задолженности, а также многие другие аспекты финансовой деятельности предприятий.

Обучение бесплатное. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо зарегистрироваться на сайте www.bstiraspol.org. ID и пароль будут доступны после регистрации. Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте: bzs.tpp@gmail.com

С 8 сентября ТПП начнёт курс финансовой грамотности для менеджеров
  • Вчера, 12:20
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • В Молдове документы можно будет получить с доставкой на ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • В Молдове документы можно будет получить с доставкой на ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна