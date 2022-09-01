Министр инфраструктуры и регионального развития МИолдовы Андрей Спыну заявил, что к концу сентября в Румынии откроют дочернюю компанию молдавского предприятия «Энергоком», которая будет хранить запасы природного газа.
«В транспортной системе Румынии — 24,5 миллиона кубометров газа. Государственная компания „Энергоком“ готовится открыть филиал в Румынии. Для хранения газа в Румынии, необходимо наличие юридического лица, компании», — заявил Андрей Спыну в эфире программы «Punctul pe Azi» на TVR Moldova, сообщает nokta.md.
По словам Спыну, все необходимые процедуры уже проводятся, и к конце сентября — началу октября в Румынии уже смогут открыть филиал «Энергокома». После этого находящийся в транспортной системе газ смогут перевести в хранилища.
Напомним, что Спыну объяснил дополнительную закупку газа госкомпанией «Энергоком» тем, что правительство формирует стратегичский резерв. Он понадобится в случае аварии или перебоев в поставке газа. Министр уточнил, что в стратегических целях Молдова закупила почти 35 миллионов кубометров газа.
В конце августа «Энергоком» закупил 10 миллионов кубометров природного газа у компании «Молдовагаз». После этого «Молдовагаз» заплатил «Газпрому» за половину поставленного в августе газа.