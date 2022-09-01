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Антимонии от Семена Когана (Часть 3)

Антимонии от Семена Когана (Часть 3)

Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя про наших людей и именах. Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.

АНТИМОНИИ ПРО НАШИХ ЛЮДЕЙ

Все наши люди такие крутые, что срываются с собственной кручи.
***
Каждый из наших любит одеваться модно и со вкусом. Кожаная куртка на все случаи жизни. У кого ее нет, тот или бедный, или не наш человек.
***
Крутизна каждого зависит от угла падения всех. Если угол прямой, зри в корень.
***
Если наш человек дорвался, он - плоский! Если сорвался, значит, круто поднялся.
***
Мало быть хорошим человеком. Надо еще не быть плохим.
***
Все наши люди -крутые, кроме Игоря Крутого- композитора.
***
Если наш человек срывается, он - крутой. Если сорвался – эмигрант.
***
В Германии у нашего человека есть все, чтобы жить! И он сам, чтобы
переживать.
***
И среди наших людей встречаются хорошие. Надо только убедить их в этом.
***
Умереть можно всегда успеть. Успеть бы пожить.
***
Хорошее люди есть везде, только плохие об этом не знают.
***
Счастье нашего человека - в прошлом, несчастье - в настоящем. А жизнь-
в будущем.
***
Проблема центра - в ее обочине. Проблема обочины - в ее центах.
***
Если ушел в себя, значит, раздваивается внутри.
***
Когда выходят из себя, показывают, что могут быть самостоятельными.
***
Когда уходят в себя, ищут внутренний смысл жизни.
***
Если эмигрант вне себя, ему следует вернуться к себе на родину.
***
Выходя из себя, наш человек показывает, что его слишком много.
***
Если наши люди уходят в себя, значит, у них есть внутренняя жизнь.
***
Если наш человек работает над собой, значит вышел из себя, чтобы подняться.
***
Когда человек выходит из себя, он раздваивается. Когда уходит в себя - расстраивается. Остальное время ищет самого себя и теряется.
***
Современный человек нередко превращается в обезьяну, так как не держится на ногах и игнорирует орудие производства.
***
Дайте нашему человеку по голове, и он поймет, что она у него есть.
***
Нашему человеку всегда чего-то не хватает, потому что всегда есть что-то лишнее.
***
Человеку всегда что-то не хватает, поэтому у него всегда что-то хватает.
***
Излишне ругать нашего человека, так как он понимает - это не лишнее.
***
Нужна ли человеку такая родина, которая не такая?
***
Чем несчастней наш человек, тем счастливей! И так - до эмиграции.
***
Нередко нашему человеку не хватает лишнего. Поэтому он берет лишнее, и его хватают!
***
Наши люди знают всё. Даже то, что не говорят самим себе. И это называется- тайны, которые мы уносим с собой в могилы.
***
Наш человек готов бороться до конца, поэтому он всем его показывает.
***
Если у нашего человека грудь нараспашку, значит, он держит камни не за пазухой, а за показухой.
****
У наших людей всегда есть камни за пазухой, которыми они в любой момент готовы поделиться.
***
У нашего человека нет лишних слов, потому что он сам - излишний.
***
Потому наш человек и говорит много, так как не знает, что сказать.
***
Когда наш человек говорит много, он думает, что его слушают дураки. Когда молчит, считает, что ему говорят трепачи.
***
Когда у наших людей нет мочи от любви, они мочат от разочарований!
***
Когда уже нет мочи, появляется моча!
***
Сколько нашего человека ни мочи, все равно не размочить.
***
Для нашего человека настоящая жизнь - в прошлом! Поэтому все настоящее-
в будущем!
***
Мечта наших людей - чужая реальность.
***
И от нужды мы друг другу чужды!
***
Все наши люди- гурманы, поэтому так много каши в голове.
***
Когда уже нет от этой жизни мочи, мочатся!
***
У наших людей нет лишних слов. Поэтому их речь не кончается.
***
У наших людей есть все, чтобы быть счастливыми. И нет лишь малого, чтобы это осознать.
***
Наш человек любит своих правителей, поэтому они отвечают той же копейкой.
***
Если каждый из нас убьет в себе зверя, на земле останутся только домашние животные.
***
Самая цельная натура - киллер. У него всегда есть конкретная цель!
***
Наш человек может послать любого, так как знает, куда и зачем!
***
Счастье наших родных в том, что они, как не родные.
***
У наших людей одно достоинство: они не только не понимают друг друга,
но и не воспринимают!
***
Наше весомое преимущество: давить своим весом каждого, у кого его не
хватает.
***
Особенность нашего человека- каждый- особа!
***


АНТИМОНИИ ПРО ИМЕНА

Любое время проверяется именем. Чем дольше проверяется, тем меньше
от имени остается.
***
Чтобы имя соответствовало Времени, оно должно быть с большой буквы!
***
Если время соответствует имени, оно не проходит!
***
Какие времена, такие и имена!
***
Прекрасное время, когда у каждого может быть свое имя!
***
Любое имя можно испортить, если его подсластить.
***
Если большое имя написать маленькими буквами, все равно его не охватить.
***
Некоторые имена создают для того, чтобы были известны фамилии созда¬телей!
***
А порой имена делают для того, чтобы перечеркнуть фамилии!
***
Вечность в имени не нуждается!..
***
Человек со сногсшибательным именем должен знать приемы каратэ.
***
Встречаются и оглушительные имена, если врубить их на всю катушку.
***
Некоторые имена лепятся всю жизнь, а теряются за мгновенье.
***
Каждой стране нужны такие имена, которые делают ее именитой.
***
Даже если иное имя называть во весь голос, оно не звучит.
***
Страна без имен, что люди без фамилий.
***
Если имя страны возвышает человека, ему не надо опускаться до своей фамилии.
***
Чем сильнее страна, тем громче ее имя!
***
Чтобы сделать себе имя, некоторые берут псевдоним.
***
Настоящее имя в фамилии не нуждается.
***
Человек рождается, чтобы сделать имя, и умирает, чтобы оно жило.
***
Иногда, чтобы добиться тишины, нужны громкие имена.
***
Многие люди всю жизнь делают себе имя, чтобы умереть по-человечески!
***
Зачем человеку имя, если уже есть фамилия?
***
Имя из одной буквы тоже звучит - "Я!"
***
Имя человека пишется с большой буквы, чтобы компенсировать его суть!
***
Какое нам дело до чужого имени, если свое, как чужое?!
***
Не ищите фамилии героев. Там одни имена!
***
К чему нам громкие имена, если и без них шума много?
***
Когда не могут приобрести имя, получают вымя!
***
У каждого имени свое время. Смотрите на часы.
***
Со временем имена не портятся, они тускнеют.
***
Красота имен не в сочетании букв и звуков, а дел!
***
Должен ли человек соответствовать имени, или имя ему - человек?
***
Человека помнят по имени, а забывают по фамилии.
***
Если бы звездам не давали наши имена, они бы не светились!
***
Приличных людей много, но кто знает их имена?
***
Назовите туалет именем преступника, чтобы все знали, что не надо преступать.
***
Лицо кавказской национальности - тоже имя, но инородное!
***
Имя неприятного лица - морда. Приятного - птичка моя!
***
У нас, если имя выражается, оно вырезается.
***
За бугром имена всегда принижаются.
***
У нас вместо имения - местоимения.
***
Иисусу - фамилия не нужна!
***
Имя можно сотворить за миллион, а потерять за мелочь!
***
Назовите имя, и вам скажут, куда идти.
* * *
У идиотов нет имен, одни местоимения.
***
Судьба каждого имени зависит, прежде всего, от фамилии.
***
С фамилией "Счастливый" никакие имена не нужны!
***
Все иллюзии, кроме имени твоего!
***
Все проходит. Еврейские имена остаются!
***
Пока длинные имена выговорят, короткие - выговорятся!
***
Если громко назвать свое имя, его могут услышать соседи.
***
Без имени - нет человека. С именем - не будет.
***
Если человек нашел свое место под солнцем, оно именное.
***
Еврейские имена заметнее незаметней!
***
Для имени любая буква алфавита хороша, кроме последней. Она очень хороша.
***
Настоящему профессионалу фамилия "Могильный" только поможет.
***
Легко сделать имя на короткое время. Труднее его укоротить!
***
У каждого имени свой вес в обществе.
***
Для имен нет никаких весов, но у каждого имени - свой вес.
***
Если человек меняет свое имя, значит, хочет трепать чужое.
***
У каждого поколения- улицы с большими именами. У нашего - с большими тупиками!
***
Если каждое имя предполагает фамилию, то не каждая фамилия становится именем.
***
Человек приобретает фамилию после рождения, а имя - после смерти.
***
Если у каждой фамилии есть имя, то не каждому имени требуется фамилия.
***
Что в имени твоем? Одна фамилия!
***
Сколько фамилий? И ни одного имен.
***
У каждого есть фамилия, имя, отчество. И лишь у некоторых - имя.
***
Имен много, именитых - мало.
***
Не каждый гонится за своим именем, но никто не против, чтобы оно гонялось за ним.
***
Есть имена, которые стоят миллионы, а есть миллионы имен, которые ничего не стоят.
***
Не каждое красивое имя - известно. Но каждое известное имя - красиво!
***
Есть имена за чертой, а есть и от черта.
***
Нередко имя у человека появляется после смерти, а фамилия остается
на надгробной плите.
***
Если человек получает фамилию после рождения, то имя нередко приходит
после смерти.
***
Голодному желудку громкое имя не помогает.
***
Если у людей одна фамилия, то больше шансов на одно имя.
***
Встречаются и неприличные фамилии, но иностранцы их все равно не
понимают.
***
Без имени можно прожить. Но как прожить с именем?
***
Если бы человек мог выбрать себе имя, все равно ему бы пришлось брать билеты в автобусе.
***
В любом имени главное – не продолжительность звука, а срока.
***
Многие улицы до сих пор не названы именами тех, которые их возводили.
***
На многих надгробьях есть фамилии людей, которых незаслуженного лишили имени.
***
Имя зависит не от его букв, а от его человека.
***
У каждого имени такой человек, который на него откликается.
***
У прекрасных дам могут быть любые очаровательные имена!
***
Прежде, чем давать человеку имя, выясните, как он в нем будет выглядеть.
***
Имя тоже можно купить, но на надгробной плите.
***
Если имена продаются, продайте мое настоящее.
***
Самое неустойчивое имя у имиджа!

СЕМЕН КОГАН
  • Вчера, 10:04
  • DTV
  • Просмотров: 44
  • Комментариев: 0

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