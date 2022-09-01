Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя про наших людей и именах. Напомним, что недавно писатель Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.
АНТИМОНИИ ПРО НАШИХ ЛЮДЕЙ
Все наши люди такие крутые, что срываются с собственной кручи. *** Каждый из наших любит одеваться модно и со вкусом. Кожаная куртка на все случаи жизни. У кого ее нет, тот или бедный, или не наш человек. *** Крутизна каждого зависит от угла падения всех. Если угол прямой, зри в корень. *** Если наш человек дорвался, он - плоский! Если сорвался, значит, круто поднялся. *** Мало быть хорошим человеком. Надо еще не быть плохим. *** Все наши люди -крутые, кроме Игоря Крутого- композитора. *** Если наш человек срывается, он - крутой. Если сорвался – эмигрант. *** В Германии у нашего человека есть все, чтобы жить! И он сам, чтобы переживать. *** И среди наших людей встречаются хорошие. Надо только убедить их в этом. *** Умереть можно всегда успеть. Успеть бы пожить. *** Хорошее люди есть везде, только плохие об этом не знают. *** Счастье нашего человека - в прошлом, несчастье - в настоящем. А жизнь- в будущем. *** Проблема центра - в ее обочине. Проблема обочины - в ее центах. *** Если ушел в себя, значит, раздваивается внутри. *** Когда выходят из себя, показывают, что могут быть самостоятельными. *** Когда уходят в себя, ищут внутренний смысл жизни. *** Если эмигрант вне себя, ему следует вернуться к себе на родину. *** Выходя из себя, наш человек показывает, что его слишком много. *** Если наши люди уходят в себя, значит, у них есть внутренняя жизнь. *** Если наш человек работает над собой, значит вышел из себя, чтобы подняться. *** Когда человек выходит из себя, он раздваивается. Когда уходит в себя - расстраивается. Остальное время ищет самого себя и теряется. *** Современный человек нередко превращается в обезьяну, так как не держится на ногах и игнорирует орудие производства. *** Дайте нашему человеку по голове, и он поймет, что она у него есть. *** Нашему человеку всегда чего-то не хватает, потому что всегда есть что-то лишнее. *** Человеку всегда что-то не хватает, поэтому у него всегда что-то хватает. *** Излишне ругать нашего человека, так как он понимает - это не лишнее. *** Нужна ли человеку такая родина, которая не такая? *** Чем несчастней наш человек, тем счастливей! И так - до эмиграции. *** Нередко нашему человеку не хватает лишнего. Поэтому он берет лишнее, и его хватают! *** Наши люди знают всё. Даже то, что не говорят самим себе. И это называется- тайны, которые мы уносим с собой в могилы. *** Наш человек готов бороться до конца, поэтому он всем его показывает. *** Если у нашего человека грудь нараспашку, значит, он держит камни не за пазухой, а за показухой. **** У наших людей всегда есть камни за пазухой, которыми они в любой момент готовы поделиться. *** У нашего человека нет лишних слов, потому что он сам - излишний. *** Потому наш человек и говорит много, так как не знает, что сказать. *** Когда наш человек говорит много, он думает, что его слушают дураки. Когда молчит, считает, что ему говорят трепачи. *** Когда у наших людей нет мочи от любви, они мочат от разочарований! *** Когда уже нет мочи, появляется моча! *** Сколько нашего человека ни мочи, все равно не размочить. *** Для нашего человека настоящая жизнь - в прошлом! Поэтому все настоящее- в будущем! *** Мечта наших людей - чужая реальность. *** И от нужды мы друг другу чужды! *** Все наши люди- гурманы, поэтому так много каши в голове. *** Когда уже нет от этой жизни мочи, мочатся! *** У наших людей нет лишних слов. Поэтому их речь не кончается. *** У наших людей есть все, чтобы быть счастливыми. И нет лишь малого, чтобы это осознать. *** Наш человек любит своих правителей, поэтому они отвечают той же копейкой. *** Если каждый из нас убьет в себе зверя, на земле останутся только домашние животные. *** Самая цельная натура - киллер. У него всегда есть конкретная цель! *** Наш человек может послать любого, так как знает, куда и зачем! *** Счастье наших родных в том, что они, как не родные. *** У наших людей одно достоинство: они не только не понимают друг друга, но и не воспринимают! *** Наше весомое преимущество: давить своим весом каждого, у кого его не хватает. *** Особенность нашего человека- каждый- особа! ***
АНТИМОНИИ ПРО ИМЕНА
Любое время проверяется именем. Чем дольше проверяется, тем меньше от имени остается. *** Чтобы имя соответствовало Времени, оно должно быть с большой буквы! *** Если время соответствует имени, оно не проходит! *** Какие времена, такие и имена! *** Прекрасное время, когда у каждого может быть свое имя! *** Любое имя можно испортить, если его подсластить. *** Если большое имя написать маленькими буквами, все равно его не охватить. *** Некоторые имена создают для того, чтобы были известны фамилии созда¬телей! *** А порой имена делают для того, чтобы перечеркнуть фамилии! *** Вечность в имени не нуждается!.. *** Человек со сногсшибательным именем должен знать приемы каратэ. *** Встречаются и оглушительные имена, если врубить их на всю катушку. *** Некоторые имена лепятся всю жизнь, а теряются за мгновенье. *** Каждой стране нужны такие имена, которые делают ее именитой. *** Даже если иное имя называть во весь голос, оно не звучит. *** Страна без имен, что люди без фамилий. *** Если имя страны возвышает человека, ему не надо опускаться до своей фамилии. *** Чем сильнее страна, тем громче ее имя! *** Чтобы сделать себе имя, некоторые берут псевдоним. *** Настоящее имя в фамилии не нуждается. *** Человек рождается, чтобы сделать имя, и умирает, чтобы оно жило. *** Иногда, чтобы добиться тишины, нужны громкие имена. *** Многие люди всю жизнь делают себе имя, чтобы умереть по-человечески! *** Зачем человеку имя, если уже есть фамилия? *** Имя из одной буквы тоже звучит - "Я!" *** Имя человека пишется с большой буквы, чтобы компенсировать его суть! *** Какое нам дело до чужого имени, если свое, как чужое?! *** Не ищите фамилии героев. Там одни имена! *** К чему нам громкие имена, если и без них шума много? *** Когда не могут приобрести имя, получают вымя! *** У каждого имени свое время. Смотрите на часы. *** Со временем имена не портятся, они тускнеют. *** Красота имен не в сочетании букв и звуков, а дел! *** Должен ли человек соответствовать имени, или имя ему - человек? *** Человека помнят по имени, а забывают по фамилии. *** Если бы звездам не давали наши имена, они бы не светились! *** Приличных людей много, но кто знает их имена? *** Назовите туалет именем преступника, чтобы все знали, что не надо преступать. *** Лицо кавказской национальности - тоже имя, но инородное! *** Имя неприятного лица - морда. Приятного - птичка моя! *** У нас, если имя выражается, оно вырезается. *** За бугром имена всегда принижаются. *** У нас вместо имения - местоимения. *** Иисусу - фамилия не нужна! *** Имя можно сотворить за миллион, а потерять за мелочь! *** Назовите имя, и вам скажут, куда идти. * * * У идиотов нет имен, одни местоимения. *** Судьба каждого имени зависит, прежде всего, от фамилии. *** С фамилией "Счастливый" никакие имена не нужны! *** Все иллюзии, кроме имени твоего! *** Все проходит. Еврейские имена остаются! *** Пока длинные имена выговорят, короткие - выговорятся! *** Если громко назвать свое имя, его могут услышать соседи. *** Без имени - нет человека. С именем - не будет. *** Если человек нашел свое место под солнцем, оно именное. *** Еврейские имена заметнее незаметней! *** Для имени любая буква алфавита хороша, кроме последней. Она очень хороша. *** Настоящему профессионалу фамилия "Могильный" только поможет. *** Легко сделать имя на короткое время. Труднее его укоротить! *** У каждого имени свой вес в обществе. *** Для имен нет никаких весов, но у каждого имени - свой вес. *** Если человек меняет свое имя, значит, хочет трепать чужое. *** У каждого поколения- улицы с большими именами. У нашего - с большими тупиками! *** Если каждое имя предполагает фамилию, то не каждая фамилия становится именем. *** Человек приобретает фамилию после рождения, а имя - после смерти. *** Если у каждой фамилии есть имя, то не каждому имени требуется фамилия. *** Что в имени твоем? Одна фамилия! *** Сколько фамилий? И ни одного имен. *** У каждого есть фамилия, имя, отчество. И лишь у некоторых - имя. *** Имен много, именитых - мало. *** Не каждый гонится за своим именем, но никто не против, чтобы оно гонялось за ним. *** Есть имена, которые стоят миллионы, а есть миллионы имен, которые ничего не стоят. *** Не каждое красивое имя - известно. Но каждое известное имя - красиво! *** Есть имена за чертой, а есть и от черта. *** Нередко имя у человека появляется после смерти, а фамилия остается на надгробной плите. *** Если человек получает фамилию после рождения, то имя нередко приходит после смерти. *** Голодному желудку громкое имя не помогает. *** Если у людей одна фамилия, то больше шансов на одно имя. *** Встречаются и неприличные фамилии, но иностранцы их все равно не понимают. *** Без имени можно прожить. Но как прожить с именем? *** Если бы человек мог выбрать себе имя, все равно ему бы пришлось брать билеты в автобусе. *** В любом имени главное – не продолжительность звука, а срока. *** Многие улицы до сих пор не названы именами тех, которые их возводили. *** На многих надгробьях есть фамилии людей, которых незаслуженного лишили имени. *** Имя зависит не от его букв, а от его человека. *** У каждого имени такой человек, который на него откликается. *** У прекрасных дам могут быть любые очаровательные имена! *** Прежде, чем давать человеку имя, выясните, как он в нем будет выглядеть. *** Имя тоже можно купить, но на надгробной плите. *** Если имена продаются, продайте мое настоящее. *** Самое неустойчивое имя у имиджа!