Жители Гагаузии не должны что-либо "диктовать" всей Молдове. А Приднестровье, возможно следовало бы "отдать Украине". С такими заявлениями выступил депутат от партии PAS Василе Шоймару.
Его спросили, был ли риск "потерять Приднестровье и Гагаузию", если бы в 1991 году была провозглашена "униря" Молдовы и Румынии. Депутат PAS уверен, что жители обоих регионов "не думали так, как сейчас, до тех пор, пока им в рот не засунули идею остановить унионистское движение", передает gagauzinfo.md со ссылкой на jurnal.md
"Если бы через 2-3 часа после провозглашения независимости была бы провозглашена и "униря", все было бы намного проще. Тогда мы могли решить все проблемы, и не было бы нужды в 13-й статье Конституции (декларирующей молдавский язык государственным) и много другого бардака, от которых мы не можем избавиться даже сейчас", - сказал депутат.
Он допускает, что "мы могли бы уступить Украине Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновиц", а "Гагаузская автономия не настолько сильна, чтобы что-то диктовать".
Василе Шоймару добавил, что гагаузам "суют в рот то, что они говорят, но совершенно по-другому видят ситуацию образованные люди". В этом смысле депутат PAS похвалил Константина Таушанжи, который "до сих пор борется с тамошними глупостями, работая для спасения гагаузской культуры".