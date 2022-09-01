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"Гагаузы не могут диктовать". Депутат PAS допустил "передачу Приднестровья Украине"

"Гагаузы не могут диктовать". Депутат PAS допустил "передачу Приднестровья Украине"

Жители Гагаузии не должны что-либо "диктовать" всей Молдове. А Приднестровье, возможно следовало бы "отдать Украине". С такими заявлениями выступил депутат от партии PAS Василе Шоймару.

Его спросили, был ли риск "потерять Приднестровье и Гагаузию", если бы в 1991 году была провозглашена "униря" Молдовы и Румынии. Депутат PAS уверен, что жители обоих регионов "не думали так, как сейчас, до тех пор, пока им в рот не засунули идею остановить унионистское движение", передает gagauzinfo.md со ссылкой на jurnal.md

"Если бы через 2-3 часа после провозглашения независимости была бы провозглашена и "униря", все было бы намного проще. Тогда мы могли решить все проблемы, и не было бы нужды в 13-й статье Конституции (декларирующей молдавский язык государственным) и много другого бардака, от которых мы не можем избавиться даже сейчас", - сказал депутат.

Он допускает, что "мы могли бы уступить Украине Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновиц", а "Гагаузская автономия не настолько сильна, чтобы что-то диктовать".

Василе Шоймару добавил, что гагаузам "суют в рот то, что они говорят, но совершенно по-другому видят ситуацию образованные люди". В этом смысле депутат PAS похвалил Константина Таушанжи, который "до сих пор борется с тамошними глупостями, работая для спасения гагаузской культуры".

gagauzinfo.md
  • Вчера, 19:19
  • DTV
  • Просмотров: 64
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