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Польша намерена направить в ФРГ ноту о репарациях

Польша намерена направить в ФРГ ноту о репарациях

Варшава пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы направим дипломатическую ноту в Германию и вызовем её на переговорный процесс", — приводит слова польского премьера его канцелярия.

Моравецкий подчеркнул, что польская сторона намерена добиваться этого всеми возможными путями и на всех возможных форумах. Политик считает, что Берлин должен выплатить Польше репарации для окончательного примирения между народами обоих государств. Иначе, по его словам, без этого "всегда будет огромное чувство несправедливости" передает life.ru.

Ранее глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что Варшава потребует от ФРГ свыше триллиона долларов в качестве репараций за тот ущерб, что фашистская Германия причинила стране в годы Второй мировой войны. Точная сумма — 1,3 триллиона долларов (6 триллионов 200 миллиардов злотых), при этом Качиньский добавил, что в будущем она может увеличиться.

Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это 6 триллионов 200 миллиардов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе выступления с докладом о военных потерях Польши.

При этом Качиньский добавил, что в будущем эта сумма может увеличиться. Он также напомнил, что после окончания войны Германия оставила без наказания многих нацистских преступников, некоторые из них занимали высокие должности при гитлеровском режиме.
  • Вчера, 19:32
  • DTV
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