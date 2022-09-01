Нельзя приходить на встречу раньше времени, желать приятного аппетита, нельзя говорить про доходы и политику? Эти и другие неожиданные правила этикета, которые мало кто соблюдает – от Татьяны Башкировой, эксперта Института этикета и протокола Великобритании The English Manner London. Она рассказала про то, как нужно себя вести, если приходишь на любое мероприятие.
1. «Не приходите раньше времени» «Не приходите раньше указанного времени. Да, нас так учили, но ранний гость мало кого обрадует, час до встречи — это время последних приготовлений».
2. «Здоровайтесь первым» Всегда здоровайтесь первыми, когда приходите на мероприятие независимо от и пола и статуса других людей. Конечно же, это также относится к персоналу, который работает на этом празднике.
3. «Вручайте подарок сразу» «Если у вас с собой подарок, то вручать его виновнику торжества принято сразу при встрече, если не оговорено иное время. А если подарок преподнесли вам, открыть его нужно сразу, не откладывая в сторону. Это проявление уважения к дарителю, ведь он так старался для вас».
4. «Не разглядывайте гостей» «Стоит сказать о том, что пристально разглядывать других гостей — некрасиво. Есть у нас такая особенность».
5. «Не желайте приятного аппетита» «Привычное проявление заботы на словах, как пожелать здоровья, если человек чихнул, и приятного аппетита, если он ест, не принято. Считается, что желать приятного аппетита может только тот, кто эту еду готовил. А чихает человек, когда он не здоров, и акцентировать на этом внимание — некрасиво. Но если вам пожелали здоровья или приятного аппетита, вежливо всё же будет поблагодарить».
6. «Не оттопыривайте мизинец» «Держа бокал или чашку с напитком, не оттопыривайте мизинец. Да, этот жест действительно аристократический, но имеет интересную историю. По французской версии, до революции высшее общество было довольно распутным. И чтобы никого не поставить в неудобное положение, на балах было принято оттопыривать мизинец во время питья, предупреждая тем самым потенциального партнёра о наличии «дурных болезней».
7. «Не говорите про здоровье и доходы» «Исповедуете веганство, ориентированы или считаете, что прививки могут быть опасны для здоровья детей?! Бесцеремонность и психологическое давление на окружающих не помогут сподвигнуть людей к полезным, по вашему мнению, начинаниям. Есть темы-табу для короткого разговора в малознакомой компании, это: политика, религия, здоровье, доходы и возраст».
8. «Не уходите внезапно» «Исчезать внезапно, уходить „по-английски“, как не назови, если вы знаете хозяина вечера — не принято. Даже с крупного мероприятия, даже из благих побуждений. Подойти и попрощаться нужно обязательно. Если считаете, что человеку не до этого, просто сделайте это быстро».
9. «Благодарите за вечер» «Поблагодарить за вечер того, кто вас туда пригласил. Звонком или сообщением. В тот же день или на следующий — это всегда хороший тон».