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Правительство России сможет выбирать страны, гражданам которых будут оформлять турвизы на полгода

Правительство России сможет выбирать страны, гражданам которых будут оформлять турвизы на полгода

Российское правительство одобрило законопроект, который разрешает ему утверждать страны, гражданам которых можно оформить туристическую визу на срок до 6 месяцев. Обыкновенная турвиза будет оформляться на основании подтверждения о бронировании гостиницы. Соответствующее решение правительство приняло 2 сентября, поручив внести законопроект в Госдуму.

«Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в ст. 25 и ст. 25.6 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»” и внести его в Госдуму в установленном порядке»,— решило правительство.

31 августа в Праге главы МИДов стран Евросоюза (ЕС) договорились приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Также Еврокомиссия подготовит рекомендации насчет того, что страны ЕС могут делать с уже выданными гражданам РФ въездными документами.
kommersant.ru
  • Вчера, 19:45
  • DTV
  • Просмотров: 38
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