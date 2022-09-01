Российское правительство одобрило законопроект, который разрешает ему утверждать страны, гражданам которых можно оформить туристическую визу на срок до 6 месяцев. Обыкновенная турвиза будет оформляться на основании подтверждения о бронировании гостиницы. Соответствующее решение правительство приняло 2 сентября, поручив внести законопроект в Госдуму.
«Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в ст. 25 и ст. 25.6 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»” и внести его в Госдуму в установленном порядке»,— решило правительство.
31 августа в Праге главы МИДов стран Евросоюза (ЕС) договорились приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Также Еврокомиссия подготовит рекомендации насчет того, что страны ЕС могут делать с уже выданными гражданам РФ въездными документами. kommersant.ru