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В Молдове у здания правительства проходит протест с требованием отставки кабмина

В Молдове у здания правительства проходит протест с требованием отставки кабмина

Члены и сторонники партии «Шор» проводят очередной антиправительственный протест.

Акция проходит у здания правительства РМ, а протестующие требуют отставки кабинета министров, сообщает unimedia.info

Участники протеста держат в руках плакаты с надписями: «Хватит служить режиму PAS», «Долой правительство».

«Мы хотим только одного, чтобы Гаврилица вместе с ее некомпетентностью ушла в отставку. Долой PAS", - сказал один из протестующих.
  • Сегодня, 08:50
  • DTV
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