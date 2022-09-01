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В Молдове у здания правительства проходит протест с требованием отставки кабмина
Члены и сторонники партии «Шор» проводят очередной антиправительственный протест.
Акция проходит у здания правительства РМ, а протестующие требуют отставки кабинета министров, сообщает unimedia.info
Участники протеста держат в руках плакаты с надписями: «Хватит служить режиму PAS», «Долой правительство».
«Мы хотим только одного, чтобы Гаврилица вместе с ее некомпетентностью ушла в отставку. Долой PAS", - сказал один из протестующих.
- Сегодня, 08:50
- DTV
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