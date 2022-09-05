Энергетический кризис в Чехии можно решить отказавшись от российского газа. Об этом 4 сентября заявил вице-премьер и председатель входящего в правящую коалицию движения «Старосты и независимые» (STAN) Вит Ракушан.
По его словам, правительство будет стремиться более доступным образом объяснить свои действия. Особенно на фоне нарастающего недовольства населения, проявившегося, в частности, в массовой демонстрации 3 сентября в Праге. В частности, кабинет министров посредством внесения поправок в Закон об энергетике хочет запретить энерготрейдерам увеличивать размер авансовых платежей клиентам без каких-либо ограничений со своей стороны, сообщает eadaily.com.
«Правительство не оставит людей без поддержки, оно делает максимум возможного и окажет адресную помощь… Решение состоит не в том, чтобы увеличить зависимость от российского газа посредством отдельных соглашений, как того требовали организаторы субботней антиправительственной демонстрации, а в том, чтобы отделить цены на электроэнергию и газ на европейском уровне», — подчеркнул вице-премьер.
В свою очередь, председатель фракции оппозиционной партии SPD Радим Фиала заявил, что правительство не готово к решению энергетического кризиса. По его мнению, поиск общеевропейского решения не увенчается успехом, и даже если это произойдет, то решение не окажет существенного влияния на уровень цен.
Напомним, Чехия практически полностью зависит от поставок энергоносителей из России. При этом Прага является сторонником антироссийских санкций. Чешская сторона винит в энергетическом кризисе Москву, хотя неоднократно заявляла, что должна отказаться от зависимости от российского газа. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела планирует 7 сентября представить правительству варианты концепции создания государственного энерготрейдера, который должен обеспечивать энергией государственный сектор.