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Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

При покупке новых телефонов и друзья, и консультанты в магазине дают разные советы, нацеленные на продление срока службы гаджета. Среди них есть как полезные, так и не очень. Два самых распространенных мифа о новых смартфонах в беседе с агентством "Прайм" развеял старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

От продавцов-консультантов часто можно услышать совет, что для правильного использования аккумулятора телефона необходимо его сначала "в ноль" разрядить, потом "до упора" зарядить и снова разрядить.

"Этот совет применим к никелевым аккумуляторам, которые раньше (более 10 лет назад) использовались в телефонах повсеместно", — отметил собеседник агентства.

Сейчас в подавляющем большинстве устройств используются в основном литий-ионные аккумуляторы, для которых старые советы не подходят, пояснил он.

"Для максимально долгой работы аккумулятора необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, т.е. не рекомендуется сильно разряжать устройство и полностью заряжать", — добавил эксперт.

"Также не стоит ставить устройство на зарядку на ночь, ведь после полной зарядки устройство продолжит периодически получать энергию, как только уровень заряда опустится до 99%", — отметил Кузьменко.

Все это в долгосрочной перспективе сократит срок службы вашего аккумулятора. Также существует потенциальная угроза возгорания устройства при постоянной ночной зарядке. Но возможно это лишь в случае, если контроллер заряда выйдет из строя и энергия без ограничений направиться в батарею, рассказал эксперт.

Второй совет по использованию новых телефонов касается зарядных устройств. Якобы, использовать "неродной" провод или адаптер от старого телефона нельзя: это сокращает срок службы гаджета.

"Если спецификация зарядного устройства одинакова с новым адаптером, то можно. Нужно смотреть на выходные значения вольт и ампер. В том случае, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого значения параметры ниже, то использовать старый адаптер можно. Если же у старого адаптера выходная мощность вольт и ампер выше, необходимо ознакомиться с характеристиками смартфона и понять, в допустимых ли рамках мощность адаптера, который хотите использовать", — подытожил специалист.
  • Сегодня, 09:17
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