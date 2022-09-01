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Прокуратура ПМР предлагает ужесточить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения

Прокуратура ПМР предлагает ужесточить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения

Прокуратура Приднестровья предлагает установить более строгое наказание за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. Соответствующий проект закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс ПМР» поступил на рассмотрение в Верховный Совет ПМР.

«Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное совершение этих действий», - поясняют авторы данной законодательной инициативы.

Прокуратура отмечает: анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что число фактов совершения повторных преступлений лицами, уже имеющими за них судимость, сохраняется на высоком уровне. Причем, негативная динамика наблюдается практически на всей территории Приднестровской Молдавской Республики, а существующие правовые механизмы не влекут какой-либо юридической ответственности за повторное совершение преступлений, предусмотренных соответствующей статьей УК ПМР.

«Как следствие, подобные преступления продолжают лишь ассоциироваться с незначительными правонарушениями, в связи с чем, лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, будучи уверенными, что не понесут ощутимой ответственности, продолжают управлять транспортными средствами в состоянии опьянения», - констатируют авторы.

Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения:

- срока лишения свободы – до 3 лет взамен установленных в настоящее время до двух лет,

- размера штрафа – от 300 до 500 РУ МЗП вместо от 200 до 400 РУ МЗП.

Кроме того, в целях создания условий для альтернативного применения наказаний предлагается предусмотреть наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Также в изменениях предусматривается увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 6 лет взамен установленного до 3 лет.

«Реализация уголовных наказаний на практике позволит повысить результативность противодействия повторному управлению транспортными средствами в состоянии опьянения», - заключает Прокуратура ПМР.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 18:55
  • DTV
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