Министр туризма Болгарии Ильин Димитров сообщил в эфире телеканала БНТ о том, что визовый сбор для российских туристов будет существенно увеличен.
"Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена", – сказал он отметив, что теперь россиянам придется платить не 35, а 80 евро за визу в Болгарию, передает mk.ru.
Димитров объяснил, что Болгария вынуждена согласовать стоимость визы для россиян с Евросоюзом, который решил пойти по этому пути для ограничения поездок граждан РФ в Европу. При этом он отметил, что Болгария не полностью согласна с этим решением.
Пока не известно, с какого числа вводятся новые цены.
По данным Министерства туризма Болгарии, в этом году страну посетили более 60 тыс россиян. При этом 70% из них имеют в Болгарии недвижимость.