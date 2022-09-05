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Болгария подняла визовый сбор для россиян до 80 евро

Болгария подняла визовый сбор для россиян до 80 евро

Министр туризма Болгарии Ильин Димитров сообщил в эфире телеканала БНТ о том, что визовый сбор для российских туристов будет существенно увеличен.

"Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена", – сказал он отметив, что теперь россиянам придется платить не 35, а 80 евро за визу в Болгарию, передает mk.ru.

Димитров объяснил, что Болгария вынуждена согласовать стоимость визы для россиян с Евросоюзом, который решил пойти по этому пути для ограничения поездок граждан РФ в Европу. При этом он отметил, что Болгария не полностью согласна с этим решением.

Пока не известно, с какого числа вводятся новые цены.

По данным Министерства туризма Болгарии, в этом году страну посетили более 60 тыс россиян. При этом 70% из них имеют в Болгарии недвижимость.
  • Вчера, 20:04
  • DTV
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