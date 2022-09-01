Сегодня в формате онлайн состоялось заседание представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы Виталия Игнатьева и Олега Серебриана с участием экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения.
Встреча была посвящена вопросу импорта лекарственных препаратов в Приднестровье. Виталий Игнатьев напомнил о наличии выработанного профильными специалистами сторон механизма, предполагающего разблокирование ввоза в ПМР медикаментов, которые содержатся в приднестровском перечне жизненно важных и социально значимых лекарств.
Министр отметил, что на протяжении весны эксперты сторон активно работали над верификацией списка лекарственных препаратов, которые крайне необходимы для обеспечения лекарственной безопасности населения Приднестровья. Данный перечень 11 мая был официально направлен молдавской стороне, однако она на протяжении уже пяти месяцев затягивает решение этого вопроса, передает пресс-служба МИД ПМР.
В свою очередь, представители РМ вновь не смогли назвать сроки имплементации механизма. Молдавская сторона попыталась уйти от исполнения своих обязательств, заявив о якобы отсутствии проблемы как таковой.
В этом контексте Виталий Игнатьев указал на целый массив усугубляющихся проблем в сфере лекарственной безопасности ПМР, включая мощную динамику падения импорта медикаментов с марта этого года и отсутствие объективных возможностей по замещению выпадающих препаратов. Отдельно он обратил внимание на сложности, которые испытывают фармацевтические компании Приднестровья при импорте лекарств через границу РМ, призвав молдавскую сторону минимизировать административно-бюрократические барьеры.
Глава МИД ПМР потребовал в кратчайшие сроки приступить к реализации согласованного на уровне экспертных групп проекта решения в части импорта лекарств в ПМР.
«Самая главная на сегодня задача – это определиться и имплементировать модель, которую выработали эксперты. Повторюсь, это было сделано совместно, при согласии и активном участии представителей Молдовы. Необходимо, чтобы эта работа была завершена положительным практическим решением – имплементацией списка жизненно важных лекарств, что помогло бы снять напряжение и устранить дефицит в Приднестровье. Рассчитываю на понимание сугубо гуманитарного характера проблемы», – сказал Министр.
Приднестровская сторона также подтвердила готовность к работе по выработке долгосрочного решения проблемы путем подписания соответствующего Протокольного решения.
Стороны условились провести следующее заседание в очном формате до конца текущего месяца.