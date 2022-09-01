На этой неделе футбольный клуб «Шериф» начинает своё выступление в групповой стадии Лиги Европы. Как мы знаем, ему досталась интересная группа, в которую вошли две команды из топовых европейских чемпионатов – Английской премьер-лиги (АПЛ) и испанской Примеры.
Из-за того что в конце нынешнего года стартует ещё чемпионат мира по футболу в Катаре, сетка группового турнира в еврокубках будет плотнее, чем обычно. Так, «Шериф» после выезда на Кипр 8 сентября уже через неделю дома играет с «Манчестер Юнайтед». Затем в первой половине октября ему предстоят два матча с «Реал Сосьедадом», тоже с перерывом в неделю. И, наконец, 27 октября и 3 ноября пройдут заключительные игры с «МЮ» и кипрской «Омонией». Групповой этап в этом году окончится в начале ноября, а не в декабре, как обычно. С учётом матчей национального первенства такой плотный график – серьёзная нагрузка для команд, пишет novostipmr.com.
Для «Шерифа» эта Лига Европы пятая. Тираспольчане выступали на групповой стадии ЛЕ в сезонах 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014 и 2017/2018. Один раз «Шериф» занял четвертое место в своей группе и трижды был третьим. При этом жёлто-чёрные никогда не набирали меньше 5 очков и, как правило, одерживали хотя бы одну значимую победу, которая привлекала к Тирасполю внимание футбольного мира. В 2009 году «Шериф» выиграл у голландского «Твенте», в 2010-м – у киевского «Динамо», а в 2017-м – у московского «Локомотива».
Пять лет назад тираспольчане перед последним туром группового этапа ЛЕ имели 9 очков и могли даже занять первое место в своей группе, если бы выиграли в гостях у датского «Копенгагена». Этого, увы, не случилось. Тем не менее это было лучшее выступление «Шерифа» в Лиге Европы.
С испанскими командами жёлто-чёрные в ЛЕ не играли, что же касается английских, то в 2013-м жребий свёл их в группе с «Тоттенхэмом». «Шериф» потерпел тогда два поражения, но в гостевом матче на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» смотрелся против грозного оппонента очень даже неплохо.
В нашем сегодняшнем обзоре мы кратко представляем нынешних соперников тираспольчан.
«Манчестер Юнайтед»
Об «МЮ» слышали и знают даже те, кто к футболу почти равнодушен. По вывеске матч с «Манчестер Юнайтед» ничуть не уступит игре с мадридским «Реалом».
За 20 лет – с 1993 по 2013 годы – «МЮ» 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Но потом «красные дьяволы» попали в какую-то кризисную полосу. Нельзя сказать, что она совсем чёрная: были у «Юнайтед» в это время и звания вице-чемпионов Англии, и Кубок Англии, и два финала Лиги Европы, один из которых, в 2017 году, стал победным. Однако всё выглядело неоднозначно и неровно: в сезоне 2017/2018 «МЮ» смог занять второе место в АПЛ, а на следующий год свалился на шестое. Точно такая же история повторилась и в сезонах 2020/2021 и 2021/2022. «МЮ» то как бы терял свою игру, то находил.
Прошлый сезон в Английской премьер-лиге «красные дьяволы» завершили двумя поражениями, и так же они начали нынешний розыгрыш АПЛ, оказавшись после двух стартовых матчей на самом дне турнирной таблицы. Однако сейчас всё решительно переменилось: в последних четырех играх «МЮ» одержал четыре победы, в том числе над «Ливерпулем» и «Арсеналом», и на сегодняшний день уже приблизился к группе лидеров.
Так что «Шерифу» через десять дней, возможно, придётся иметь дело с «Манчестером», в очередной раз нашедшим (ну или почти нашедшим) себя. Ни минуты не сомневаемся, что в Лиге Европы «красные дьяволы» ставят перед собой серьёзные цели. 15 сентября ждём Криштиану Роналду и бразильца Антони, за которого «МЮ», как сообщалось, отдал 100 миллионов евро. Уверены, что на стадионе будет аншлаг.
«Реал Сосьедад»
Если для «МЮ» шестое место в национальном чемпионате – это падение, то для «Реал Сосьедада» из Сан-Себастьяна – проходной результат (с прицелом, конечно, на то, что где-то могло быть и лучше). Команда на протяжении последних сезонов так и балансирует в районе пятого-девятого места в испанской Примере. В этой зоне баски находятся и сейчас.
В целом это неуступчивый середняк, порой выдающий впечатляющую игру. Одолеть его будет нелегко.
Главный тренер басков Иманоль Альгуасиль, кстати, считает, что «Сосьедаду» не повезло со жребием, так как, по его словам, и «Манчестер Юнайтед», и «Шериф», игравший в прошлом году в Лиге чемпионов, – сильные команды.
«Реал Сосьедад» в минувшем году выступал в групповом турнире Лиги Европы и показал там себя неплохо: набрал 9 очков, став в своей группе вторым. Потенциально он мог быть соперником «Шерифа» в стыковых матчах за право играть в 1/8 финала ЛЕ, однако испанцам тогда достался «Лейпциг», которому они проиграли.
В клубном рейтинге УЕФА «Шериф» и «Реал Сосьедад» сегодня разделяют три с половиной пункта и десять позиций: тираспольчане – на 72-м месте, клуб из Сан-Себастьяна – на 62-м.
Обратим внимание, что в прошлом сезоне Примеры баски стали не слишком результативной командой – всего 40 голов в 38 играх, то есть в среднем один гол за матч. Ровно такая же картина наблюдается после первых четырёх игр нынешнего сезона. В Лиге Европы у «Сосьедада», впрочем, всё оказалось по-другому: на групповой стадии прошлого сезона сан-себастьянцы поразили ворота соперников 9 раз, довольно богатыми на голы получились и два матча с «Лейпцигом» (2:2, 1:3).
«Омония» и турнирные расклады
Кипрская «Омония», ставшая четвёртым участником нашего квартета E, попала в раунд плей-офф Лиги Европы как обладатель Кубка Кипра. Там она уверенно, с общим счетом 4:0, обыграла бельгийский «Гент» и вышла в групповой этап.
До этого киприоты выступали в групповом турнире ЛЕ в сезоне 2020/2021 и заняли тогда четвёртое место с 4 набранными очками.
Недооценивать их нельзя. Выездной встречей с «Омонией» для «Шерифа» откроется групповая стадия, а домашней встречей – завершится. Оба эти матча очень важны: первый из них способен дать определённый настрой всему выступлению тираспольчан в Лиге Европы, а второй может иметь значение для итогового распределения мест в группе. Будет здорово, если «Шериф» уже в гостевой игре с киприотами победит.
В завершение напомним расклады групповой стадии Лиги Европы. Победители групп сразу выходят в 1/8 финала этого клубного турнира. Обладатели вторых мест будут играть в стыковых матчах с командами, занявшими третьи места в группах Лиги чемпионов. На кону – тоже участие в 1/8 финала ЛЕ.
Третье место на групповом этапе Лиги Европы раньше означало, что клуб покидает еврокубки. Сейчас это не так. Те, кто займет третью строчку в группе ЛЕ, сыграют стыковые матчи со вторыми командами Лиги Конференций. Победители попадут в 1/8 финала уже этого нового турнира. В нынешнем году там тоже есть солидные имена: «Фиорентина», «Вест Хэм», «Вильярреал», «АЗ Алкмаар», «Ницца», «Базель» и другие. Так что, если «Шериф» финиширует в нынешней групповой стадии Лиги Европы третьим, для него ещё ничего не закончится.