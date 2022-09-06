Принято решение о продлении до 30 сентября 2022 года срока действия экологического разрешения на обращение с отходами и на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников металлургического завода в Рыбнице.
Агентство защиты окружающей среды Молдовы продлит до 30 сентября Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ) экологическое разрешение. Такое решение приняла 5 сентября Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям, отметив, что бюджетообразующее предприятие Приднестровья получит авторизацию в течении одного дня после подачи новой заявки, сообщает eadaily.com.
Заводу продлят разрешения на указанный период — как на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, так и на управление отходами. Это позволяло ММЗ завозить для переработки сырьё из Европы.
Напомним, вопрос с экологическими согласованиями для приднестровского сталелитейного предприятия остро возник в феврале нынешнего года. Из-за их отсутствия завод не мог больше импортировать сырье из Европы, Молдовы и Украины, на некоторое время даже вынужден был остановить производство. Первый раз ММЗ получил авторизацию 29 апреля сроком на месяц. Потом Национальная комиссия по чрезвычайным ситуация Республики Молдовы продлила её до 31 августа.
В начале сентября стало известно, что Кишинев отказал в выдаче Молдавскому металлургическому заводу очередного экологического разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и управление отходами. Причина в «выявленных несоответствиях и необходимости приведения технических условий в соответствие с законодательством Республики Молдавия».
Стоит отметить, что до начала 2022 года РМ таких разрешений у приднестровского предприятия не требовала.