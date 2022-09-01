Граждане Молдовы, проживающие в Катаре, смогут обменять свои водительские права, полученные дома, без сдачи дополнительного экзамена. Об этом сообщило министерство иностранных дел и евроинтеграции РМ (МИДЕИ). Как отметили в министерстве, продвижению этого решения поспособствовала премьер-министр Наталья Гаврилица во время своего визита в Доху в июне.
Как отметили в МИДЕИ, взаимное признание водительских прав стало возможным благодаря тому, что обе страны являются участниками Конвенции о дорожном движении, а также благодаря продвижению этого вопроса во время визита премьер-министра Натальи Гаврилицы в катарскую столицу Доха 11-13 июня.