Граждане Украины могут въезжать на территорию России без виз до 1 января 2023 года. Ответные шаги на введение украинской стороной визового режима для россиян в настоящий момент обсуждаются. Об этом во вторник, 6 сентября сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах , а также на связях с родственниками, проживающими в России», — сказал Руденко в интервью «РИА Новости», сообщает iz.ru.
Он уточнил, что 1 января 2023 года прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках. До этого момента граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз.
С 1 июля украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.
Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, данное решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.
Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.
19 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией. Она назвала этот шаг «очередной дикостью».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что этим решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в РФ и получили российское гражданство. По его словам, визовый режим можно отнести к прочим недружественным действиям, которые Киев предпринимает последние годы. Москве, отметил он, не стоит отвечать на это зеркально.