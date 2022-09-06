Попытки решения приднестровского вопроса военным путем, тем более при помощи НАТО, будут иметь серьезные негативные последствия, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын.
"Попытки решения приднестровского вопроса вооруженным путем, тем более при помощи войск НАТО, имели бы самые серьезные негативные последствия для страны и региона", - заявил дипломат.
На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию, после чего глава МИД Молдавии Нику Попеску вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Анатолия Лошакова для разъяснений.
Ранее глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об угрозе конфликта НАТО с Россией в случае переноса боевых действий с Украины на территорию ПМР.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Полный текст интервью РИА Новости:
"Виталий Тряпицын: возможное сближение Молдавии с НАТО настораживает
Опасность эскалации в Приднестровье сохраняется, это понимают и в Кишиневе, и в Тирасполе, однако важно, чтобы это осознавали и внешние игроки, заявил в интервью посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын. Он рассказал, чем грозят возможная милитаризации Молдовы и ее сближение с НАТО, когда может быть решена проблема утилизации боеприпасов на складах в Колбасне, и предостерег от последствий, которыми чревато решение приднестровского вопроса вооруженным путем.
– Видите ли вы риски, что в обозримом будущем может начаться новый виток конфликта в Приднестровье? Как его избежать? Насколько сегодня вероятен выход Молдавии из соглашения 1992 года об урегулировании конфликта с Приднестровьем?
– Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину. По моим ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват "горячий" сценарий, "разморозка" конфликта. Важно, чтобы это осознавали и внешние игроки, в первую очередь, соседние страны.
Что касается того, как избежать негативного развития событий, то главное средство – плодотворный диалог. Именно на это направлен новый призыв Тирасполя к Кишиневу сесть за стол переговоров по всеобъемлющему урегулированию приднестровской проблемы. К сожалению, надежды на то, что на этот раз реакция молдавской стороны будет конструктивной, вновь не оправдались.
Подписанное 21 июля 1992 года соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе остается базисным документом процесса приднестровского урегулирования. Его сохранение в силе обеспечивает хрупкий баланс интересов всех участников.
– Молдавские политики все чаще говорят, что страна может войти в НАТО и потерять свой нейтральный статус. Как это повлияло бы на ситуацию в регионе?
– Рассуждения о возможной милитаризации Молдавии и ее сближении, вопреки внеблоковому статусу, с НАТО, настораживают. На этом фоне громче слышны предложения о преобразовании действующего формата миротворческой операции в некую полицейскую либо гражданскую миссию под международной эгидой.
Методы экономического и транспортного давления на Приднестровье уже показали свою неэффективность, однако, они заводят процесс урегулирования в тупик. Попытки решения приднестровского вопроса вооруженным путем, тем более при помощи войск НАТО, имели бы самые серьезные негативные последствия для страны и региона.
– Видите ли вы перспективы разблокирования работы формата "5+2" по приднестровскому урегулированию? Есть ли альтернативы этому механизму?
– Альтернативы доказавшему свою востребованность "Постоянному совещанию по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", известному как переговорный формат "5+2", не просматривается. Oн остается единственным механизмом, где идет поиск мирного и всеобъемлющего решения этого конфликта.
Главное, что необходимо в настоящее время, – повышение динамики двустороннего диалога между Кишиневом и Тирасполем с целью решения конкретных вопросов социально-экономической и гуманитарной повестки в интересах жителей обоих берегов Днестра. С этим, однако, пока наблюдаются проблемы.
– Как сказался на миротворческой операции в Приднестровье отзыв Киевом наблюдателей из зоны безопасности приднестровского конфликта? Идут ли сейчас переговоры о том, чтобы их заменила группа из другой страны?
– Вывод Украиной в марте этого года своих наблюдателей из зоны безопасности приднестровского конфликта не повлиял на эффективность миротворческой операции на Днестре, 30-летие которой отмечалось 29 июля. Миротворцы и руководящая операцией Объединенная контрольная комиссия в полном объеме выполняют возложенные на них функции. Поэтому необходимости в каких-либо заменах в составе миротворческого контингента нет.
В соответствии с обращением Кишинева и Тирасполя после подписания в мае 1997 года меморандума "Об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем" Россия и Украина являются гарантами выполнения достигнутых договоренностей." ria.ru