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Из аэропорта Кишинева возобновляются бюджетные авиарейсы по ряду направлений

Из аэропорта Кишинева возобновляются бюджетные авиарейсы по ряду направлений

После полугодового перерыва одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы вновь открывает свою базу в Кишиневе для выполнения рейсов по 15 направлениям в Европе.

Однако аэропорта Бухареста в списке нет, поскольку, по словам оператора, направление не пользуется повышенным спросом, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md

В настоящее время доступны прямые рейсы из аэропорта Кишинева в Барселону, Берлин, Базель, Париж, Брюссель, Дортмунд, Эйндховен, Мемминген, Гамбург, Ларнаку, Ливерпуль, Прагу, Турин, Венецию, Вену и Верону.

Частота рейсов в Бергамо, Болонью и Лондон увеличится на три рейса в неделю. Оператор сообщает, что желающие уже могут бронировать авиабилеты по этим направлениям.

Пассажиры говорят, что разнообразие доступных маршрутов дает им возможность путешествовать больше.

«Это хорошая возможность поехать в другие страны. То, что рейс прямой, меня очень радует, так как не теряется время на пересадки», - говорят пассажиры.

24 февраля в связи с развязанной Россией в Украине войной авиакомпания приостановила все полеты из Молдовы. Ближайшие рейсы в страны Европы выполнялись из Ясс (Румыния).
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