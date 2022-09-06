Майя Санду и правительство Натальи Гаврилицы. Иллюстрация: tv6.md
Президент Молдавии Майя Санду обсудила с постоянным бюро правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) план действий на ближайшую перспективу. Об этом 6 сентября сообщило агентство OMEGA, ссылаясь на свой источник, присутствовавший в минувшие выходные на закрытом совещании в загородной резиденции главы государства в Голерканах, пишет eadaily.com
На встрече в первую очередь обсуждались сценарий отставки правительства Натальи Гаврилицы из-за резкого падения рейтинга властей. Предполагается, что новым премьером в Молдавии может стать Дорин Речан — бывший глава МВД в правительстве осужденного за коррупцию Владимира Филата. Из возглавляемой им Либерально-демократической партии в свое время вышла и Санду. Сейчас Речан является секретарем Высшего совета безопасности РМ.
Снижения уровня доверия правящей партии подтверждается результатами недавнего соцопроса, проведенного компанией Magenta по заказу ПДС, перед объявлением выборов примара Кишинева. Так, фаворитом предпочтений кишиневцев остается нынешний столичный градоначальник Ион Чебан, за которого сегодня готовы проголосовать 47% избирателей. Из активистов «Действие и солидарность» лидером стал депутат Лилиан Карп. За него бы проголосовали 7% избирателей. За ним следуют вице-премьер Андрей Спыну (около 1,5%) и министр сельского хозяйства Владимир Боля (около 1%).
«Голерканское заседание постоянного бюро правящей партии ПДС продолжилось допоздна и завершилось посиделками за шашлыками на берегу Днестра», — цитирует агентство OMEGA EADaily
Напомним, подводя итоги года правления президентской партии «Действие и солидарность», премьер-министр Наталья Гаврилица вынуждена была признать, что народ республики стал жить значительно хуже. Инфляция в стране уже превысила 32% и продолжает расти, продукты питания подорожали на 34%, непродовольственные товары стали на 23,44% дороже, а предоставляемые населению услуги — на 40,7%. В качестве оправдания она сослалась на то, что рычаги управления ограничены, поскольку «многочисленные кризисы являются мировыми и затрагивают в том числе страны, которые гораздо богаче РМ».
Сейчас в Молдавии проходят массовые акции протеста, на которых люди требуют отставки правительства, а также досрочных парламентских и президентских выборов.
Как сообщало EADaily , о том, что в правительстве Гаврилицы необходимо провести кадровую перестановку, Санду говорила в конце августа. Она дала в целом удовлетворительную оценку работы кабмина за год, однако добавила, что по некоторым секторам реформы идут медленнее, чем ожидалось.