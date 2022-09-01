Из-за того, что приднестровские фармацевтические компании не могут завезти традиционные для местного рынка лекарства, наблюдается их нехватка в аптечных сетях. Как рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, падение импорта по ряду позиций составляет от 30% до 70%, сообщает novostipmr.com
«Такую статистику дают независимые эксперты, в том числе миссия EUBAM», - отметил глава МИД Приднестровья.
Министр напомнил, что проблема с ввозом лекарств в республику возникла с 28 февраля. Молдова начала блокировать поставки тех препаратов, которых нет в реестре РМ. Весной эксперты ПМР и РМ в области здравоохранения выработали механизм импорта жизненно важных и социально значимых медикаментов в ПМР, но он до сих пор не запущен.
«Главный вопрос у наших медработников, фармацевтов, вообще жителей Приднестровья: когда наконец молдавская сторона имплементирует этот механизм, когда он заработает? Нам нужны любые решения, которые будут направлены на реализацию лекарственной безопасности наших граждан», - подчеркнул Виталий Игнатьев.
Отметим, что 5 сентября состоялась расширенная встреча политпредставителей ПМР и РМ – с участием экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения. Но никакого решения там принято не было. Представители Молдовы вновь не смогли назвать сроки внедрения того механизма, который был выработан экспертами сторон.