Как заявила официальный представитель МИД РФ, тупик в приднестровском урегулировании объясняется нежеланием Кишинева позитивно отреагировать на призывы Тирасполя начать субстантивные переговоры
Подвижек в приднестровском урегулировании не стоит ожидать до тех пор, пока Кишинев не изменит своих подходов к переговорам с Тирасполем. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.
Дипломат обратила внимание на реакцию Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии на ответ главы МИД РФ Сергея Лаврова на вопрос о ситуации в приднестровском урегулировании в ходе его выступления в МГИМО 1 сентября.
"В частности, молдавским дипломатическим ведомством, "как и всегда", подтверждается "приверженность мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции, так и в диалоге с Российской Федерацией по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории страны", - процитировала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные заявления Кишинева, в том числе на самом высоком уровне, искажают суть приднестровской проблемы.
"Присутствие российских войск на левобережье Днестра для целей миротворческой операции и охраны складов боеприпасов в Колбасне является следствием нерешенности этой проблемы, а не ее причиной, - указала она. - Нынешний тупик в приднестровском урегулировании объясняется совсем другим - а именно упорным нежеланием Кишинева под различными предлогами позитивно отреагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать субстантивные переговоры о принципах мирного всеобъемлющего урегулирования на Днестре". "Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе приднестровского урегулирования не приходится", - резюмировала дипломат.
На встрече со студентами в МГИМО Лавров заявил, что любые действия, которые будут угрожать безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут расцениваться как нападение на Россию. При этом он напомнил о событиях, которые последовали после решения Грузии силовым путем разрешить конфликт с Южной Осетией.