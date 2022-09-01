В ведомстве спрогнозировали новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС. В исследовании было обнаружено, что если бы авария произошла на ЗАЭС 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.
Фото: Укргидрометцентр
Если бы авария произошла на Хмельницкой АЭС, радиация направлялась сначала в юго-восточном направлении на территории Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей.
"Рассеяния выбросов продуктов деятельности ХАЭС подхватят юго-восточные ветры и донесут до территории Молдовы, Румынии Венгрии, Словакии и Польши", – говорится в сообщении.
В то же время Гидрометцентр успокаивает украинцев, что пока радиационная ситуация вокруг Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой, Запорожской АЭС и ЗО ЧАЭС оставалась стабильной, превышений не зафиксировано.