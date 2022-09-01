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Укргидрометцентр спрогнозировал вероятность перемещения радиации при условной аварии на ЗАЭС и ХАЭС (карта)

Укргидрометцентр спрогнозировал вероятность перемещения радиации при условной аварии на ЗАЭС и ХАЭС (карта)

В то же время Гидрометцентр успокаивает украинцев, что пока что радиационная ситуация вокруг Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой, Запорожской АЭС и ЗО ЧАЭС оставалась стабильной.

Если бы на Запорожской АЭС произошла авария 4 сентября, радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Об этом пишет tsn.ua ссылаясь на документ Укргидрометцентра.

В ведомстве спрогнозировали новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС. В исследовании было обнаружено, что если бы авария произошла на ЗАЭС 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Укргидрометцентр спрогнозировал вероятность перемещения радиации при условной аварии на ЗАЭС и ХАЭС (карта)
Фото: Укргидрометцентр

Если бы авария произошла на Хмельницкой АЭС, радиация направлялась сначала в юго-восточном направлении на территории Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей.

"Рассеяния выбросов продуктов деятельности ХАЭС подхватят юго-восточные ветры и донесут до территории Молдовы, Румынии Венгрии, Словакии и Польши", – говорится в сообщении.

Укргидрометцентр спрогнозировал вероятность перемещения радиации при условной аварии на ЗАЭС и ХАЭС (карта)

В то же время Гидрометцентр успокаивает украинцев, что пока радиационная ситуация вокруг Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой, Запорожской АЭС и ЗО ЧАЭС оставалась стабильной, превышений не зафиксировано.
  • Вчера, 21:26
  • DTV
  • Просмотров: 32
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