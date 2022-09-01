Участок улицы Советской — от бывшего автовокзала до торгового центра «Виктория» - больше гектара. В середине прошлого века это самое оживленное место в городе, тогда здесь была пригородная автостанция. Каждое утро десятки автобусов привозили людей из близлежащих сел на работу и рынок.
Сейчас общественного транспорта здесь нет, зато остались магазины, торговые центры, вещевой рынок, стоматологическая поликлиника. Сам облик улицы за полвека сильно изменился — глазам горожан и гостей города предстают разбитые тротуары, старые фонари, заросли елей и ореха. Территорию давно пора благоустраивать. Уже есть проект - после реконструкции здесь предлагают обустроить автостоянку почти на полторы сотни мест и зеленую зону.
«Там выделена рекреационная зона, где предполагается установка скамеек, озеленение, пешеходные маршруты и парковочные места. Этот участок будет дополнять общую концепцию развития центральной части города. Автовокзал как ворота города будет принимать гостей, а бульвар станет их продолжением», — прокомментировал в интервью Бендерскому телевидению предстоящие изменения заместитель главы госадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
Проект реконструкции подробно обсудили представители общественности, Градостроительного совета и жители города. Участники слушаний высказали свои предложения по благоустройству этой территории.
«Я бы хотел поддержать проект и обратить внимание госадминистрации, чтобы обязательно предусмотреть транзитный проезд на улицу Тираспольскую и определиться с въездом и выездом, с поточностью. Как это будет осуществляться, откуда основной въезд, откуда выезд», — внес предложение депутат Бендерского городского Совета Виталий Бондарь.
«Вы видите даже на изображении, какое огромное количество машин, в три ряда. Сейчас они в два ряда, и особенно летом, когда ветра нет, чувствуется загазованность в выходные дни», — выразил обеспокоенность член Общественного совета города Бендеры Михаил Паскарь.
«Раз мы расширяем парковку, то большие деревья нам дадут возможность отсечь жилой массив от выхлопных газов, пыли, шума и от прямого солнечного света, если они будут высокими», — высказал свою точку зрения член Градостроительного совета Сергей Горбаченко.
Проект реконструкции пока еще дорабатывают. Все предложения участников слушаний по возможности учтут. Начнут реконструкцию с замены инженерных коммуникаций.