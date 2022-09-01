2,5 млн леев на издание книг и пособий на гагаузском языке. Это была единственная просьба администрации Комрата, адресованная президенту Майе Санду во время её визита в южный регион страны. Даже если в автономии есть специальный фонд, предназначенный для таких целей, власти Комрата не направят необходимые деньги, сообщает trm.md
О необходимости выделения 2,5 млн леев на издание книг и пособий на гагаузском языке заявила заместитель председателя исполкома Олеся Танасогло.
«Сюда входят три книги для детей. Девять методических изданий для учителей и серия изданий для всех граждан, желающих изучать гагаузский язык. На сегодняшний день все эти материалы готовы, осталось их только опубликовать. Это стоит 2,5 миллиона леев. Поэтому, пожалуйста, найдите возможность профинансировать в следующем году из бюджета страны создание фонда поддержки гагаузского языка», - сказала заместитель председателя исполкома Олеся Танасогло.
В 2019 году Народное Собрание Комрата приняло документ, предусматривающий создание специального фонда для развития гагаузского языка. 2% бюджета фонда должны поступать из собственных доходов автономии.
"Узаконен специальный фонд, который финансирует мероприятия, включенные в программу. Деньги направляются на издание книг, учебников, словарей. То есть ждя необходимых нам инструментов для популяризации и развития гагаузского языка. Насколько он эффективен? В целом мы должны следить за исполнением этого закона, что и намерены сделать в этом году", - сказал депутат Народного Собрания Гагаузии Михаил Железогло.
Фонд поддержки гагаузского языка не всегда полностью финансировался. В 2021 г. вместо запланированных почти 8 млн леев администрация Комрата выделила лишь 4 с половиной млн леев, а в проекте областного бюджета на 2022 г. было предложено всего 800 тыс. леев. Местные избранники исправили это во время обсуждения бюджета. В результате в фонд поступило 5,7 млн леев.