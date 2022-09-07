Dnestr.TV

 
0

Латвия пригрозила лишением вида на жительство почти 2 тыс. россиян

Латвия пригрозила лишением вида на жительство почти 2 тыс. россиян

Около 2 тыс. россиян, которые получили виды на жительство (ВНЖ) в Латвии через инвестиции, рискуют их потерять. Об этом предупредили в посольстве РФ в Риге на фоне предложения властей республики перестать продлевать уже выданные документы, передает iz.ru

В настоящее время действующие ВНЖ есть у порядка 9189 граждан России, причем 1820 из них были выданы по инвестиционной программе страны, сообщили в российской дипмиссии.

«В дальнейшем получение ВНЖ или его продление будет осуществляться в исключительных случаях, к которым могут быть отнесены браки между гражданами Латвии и других государств. Таким образом, в зону риска, как предполагается, попадают именно лица, получившие ВНЖ за инвестиции», — отметили в диппредставительстве.

Вместе с тем в посольстве не исключили, что к россиянам, получившим вид на жительство в Латвии, могут предъявить и другие требования, обусловленные страной их происхождения. При этом какие-либо ответные ограничения, направленные против граждан прибалтийской республики, Москва пока не планирует.
  • Сегодня, 10:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна