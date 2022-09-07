Около 2 тыс. россиян, которые получили виды на жительство (ВНЖ) в Латвии через инвестиции, рискуют их потерять. Об этом предупредили в посольстве РФ в Риге на фоне предложения властей республики перестать продлевать уже выданные документы, передает iz.ru
В настоящее время действующие ВНЖ есть у порядка 9189 граждан России, причем 1820 из них были выданы по инвестиционной программе страны, сообщили в российской дипмиссии.
«В дальнейшем получение ВНЖ или его продление будет осуществляться в исключительных случаях, к которым могут быть отнесены браки между гражданами Латвии и других государств. Таким образом, в зону риска, как предполагается, попадают именно лица, получившие ВНЖ за инвестиции», — отметили в диппредставительстве.
Вместе с тем в посольстве не исключили, что к россиянам, получившим вид на жительство в Латвии, могут предъявить и другие требования, обусловленные страной их происхождения. При этом какие-либо ответные ограничения, направленные против граждан прибалтийской республики, Москва пока не планирует.