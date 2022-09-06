Dnestr.TV

 
0

Первый город в мире запретит рекламу мяса

Первый город в мире запретит рекламу мяса

Голландский Харлем стал первым в мире городом, где решили запретить рекламу мяса в общественных местах. Таким образом местные власти хотят снизить влияние животноводства на климат. Об этом сообщил The Guardian, передает lenta.ru Запрет вступит в силу с 2024 года.

Рекламу мяса нельзя будет размещать в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах. Нововведение в Харлеме связано с исследованием о том, что ради животноводства вырубают леса, а для выращивания корма, которым питаются животные, используют удобрения, загрязняющие почву и воду. В итоге страдает окружающая среда.

Авторы инициативы объяснили, что таким образом не хотят рассказывать общественности о климатическом кризисе, при этом побуждая их покупать продукты, которые ему способствуют.

«Мы не говорим о том, что люди пекут и жарят на собственной кухне. Если они хотят продолжать есть мясо, то хорошо. Но мы не можем рассказывать людям о климатическом кризисе и побуждать их покупать продукты, которые являются частью его причины», — рассказала политик Зигги Клазес.

В октябре 2021 года глава крупнейшего в Европе мясокомбината Danish Crown Джейс Валер предсказал скорый отказ от мяса ради спасения планеты. По его словам, на фоне стремления многих государств достичь углеродной нейтральности, стейки из мраморной говядины люди станут есть в исключительных случаях.

  • Сегодня, 10:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • У побережья Болгарии взорвали плавающую морскую мину
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна