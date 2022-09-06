В опубликованном 6 сентября отчете МАГАТЭ нет ответа на принципиальный вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС? В этом можно убедиться, просмотрев сам документ.
Как можно видеть, авторы доклада запрятали финальную часть непосредственного обследования ЗАЭС в почти полугодовой отчет из 52 (!) страниц, включив в него период с 28 апреля по 5 сентября. Кто ведет обстрелы и почему они продолжаются до сих пор, после отъезда делегации МАГАТЭ, в отчете нет ни слова, пишет eadaily.com
«Существует необходимость срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности», — трусливо поясняют авторы доклада.
При этом отмечается, что инспекторы МАГАТЭ выявили на ЗАЭС ряд повреждений, в том числе в строениях для хранения ядерных отходов. Также подчеркивается, что инспекторы МАГАТЭ готовы приступить к консультациям по созданию безопасной зоны, а продолжающиеся обстрелы ЗАЭС могут привести к «неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду», из-за чего России и Украине следует избегать «любых обстрелов» территории станции.
Таким образом, остается констатировать, что гора родила мышь: как и другие международные структуры, призванные быть беспристрастными при оценке ситуации на Украине (например, ООН), агентство под руководством Рафаэля Гросси сунуло голову в песок, чтобы не обидеть киевские власти и их западных кураторов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы следить за военной операцией в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала», — заявил он в эфире телеканала CNN.