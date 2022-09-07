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Переполох в Литве: в школьных учебниках РФ представлена как демократическое государство

Переполох в Литве: в школьных учебниках РФ представлена как демократическое государство
Иллюстрация: delfi.lt

Литовские чиновники, занимающиеся контролем сферы образования, бьют тревогу,сообщило Delfi.lt, - пишет EADaily

Оказалось, что в учебниках по русскому языку для 6−12 классов учеников приглашают совершить путешествие по России, посетить Крым, а сама РФ представлена как «демократическое государство».

В литовском Министерстве образования нашли такую ситуацию недопустимой. Правда, издатели сообщили, что с конца февраля продажа возмутительных учебников остановлена. Но быстро изъять учебники из школ оперативно заменить их пока не получается.

«На сегодняшний день нет такого инструмента или механизма, чтобы остановить учебный процесс. Я бы хотел подчеркнуть, что факт такой — их должны заменить, но пока их не заменили. И это отличный материал для дискуссии», — сказал замминистра образования Рамунас Скауджюс.

По его словам, министерство рекомендует учителям дополнительно разъяснять детям тезисы из учебников, «расходящиеся с реалиями наших дней», «обсуждать нынешнее положение дел».

Отметим, что русский в качестве второго иностранного языка изучают в Литве более 110 000 (75%) учеников 6−12 классов литовских школ.
  • Сегодня, 11:36
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