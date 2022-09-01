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Нападавшего на доставщиков пенсий приговорили к 15 годам заключения

Нападавшего на доставщиков пенсий приговорили к 15 годам заключения

По приговору Тираспольского городского суда Константину Кучеренко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР.

Ранее сообщалось, что Кучеренко совершил три нападения на сотрудников Минсоцзащиты, которые доставляли пенсию по адресам. Два преступления в 2013 году и одно в 2018 году. Первую попытку ограбления он предпринял днём 5 апреля 2013 года в подъезде дома № 92 по ул. Свердлова в столице на лестничной площадке четвертого этажа. Она не увенчалась для него успехом. Социальный работник оказал активное сопротивление грабителю, стал кричать и звать на помощь, из квартир начали выходить жильцы, и Кучеренко вынужден был поспешно скрыться с места преступления, не успев отобрать кейс с денежными средствами.

Спустя два месяца, 19 июня, он осуществил вторую попытку. Днём на втором этаже в подъезде дома напал на другого доставщика пенсий. В этот раз грабитель вооружился металлической трубой. Ею он нанёс удары мужчине по голове и попытался выхватить сумку с деньгами. Однако сотрудник социальной службы сумел в этой ситуации также оказать сопротивление, удержать сумку и позвать помощь. Убегающего Кучеренко заметили некоторые жильцы дома. Тогда в ходе следствия оба потерпевших и свидетели по фотографии опознали грабителя, но задержать его правоохранительным органам не удалось, мужчина длительное время скрывался на территории соседних государств.

В 2018 году, минуя таможенный пункт пропуска, он пересекает границу Приднестровья и 6 декабря совершает аналогичное нападение. В этот раз грабителю удается похитить у социального работника денежные средства в сумме более 28 тысяч рублей ПМР и скрыться на территории сопредельного государства.

В апреле 2020 года Кучеренко был задержан сотрудниками милиции.
  • Сегодня, 11:44
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