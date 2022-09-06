Швейцарцам, отапливающим свои жилые помещения газом, придется придерживаться температурных нормативов.
Правительство Швейцарии ввело для граждан административную ответственность за согревание домов выше определенных температур. Жителям грозит тюремный срок или штраф. Об этом сообщает швейцарское немецкоязычное издание Blick.
Швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов, нарушая тем самым правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет, подтвердил во вторник газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли, сообщает РИА Новости
"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", — объяснил он.
Как пишет издание, в случае умышленного нарушения распоряжений грозит тюремный срок. В остальных случаях дело может дойти до штрафа.
Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватке газа в зданиях, отапливаемых с помощью этого вида топлива, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет под запретом. Сауны и бассейны должны быть отключены.
Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
Швейцарские власти впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.