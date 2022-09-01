7 сентября Верховный Совет открыл осеннюю сессию. На повестке было несколько вопросов, работу над которыми парламентарии начали еще летом, сообщила парламентская пресс-служба.
Ряд законопроектов, включенных в повестку дня пленарного заседания, касался экономического блока. Так, депутаты обсудили и приняли в первом чтении законодательную инициативу Правительства ПМР, которая определяет взаимодействие граждан и юридических лиц с таможенными органами республики. Речь идет об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях ПМР.
Как отметила заместитель председателя Государственного таможенного комитета Екатерина Фидельская, в действующей редакции установлена административная ответственность за то, что заявленные декларантом сведения повлекли занижение размера таможенных платежей.
В качестве санкций в этом случае предусмотрен штраф. Исходя из административной практики таможенных органов, выяснилось, что сумма таможенных платежей, не уплаченных в результате выявленных нарушений, часто гораздо ниже тех затрат, которые ГТК несет в связи с возбуждением дела, направлением необходимых документов. Поэтому предлагается установить нижний барьер с занижением таможенных платежей, в результате которого не будет наступать административная ответственность, - 72 руб. 50 коп. В случае принятия такого законопроекта доходы бюджета могут сократиться на 724 рубля, считают в Государственном таможенном комитете.
После обсуждения Комитет по экономической политике и депутаты поддержали этот законопроект. Работа над ним продолжится во втором чтении.