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Верховный Совет ПМР открыл осеннюю сессию

Верховный Совет ПМР открыл осеннюю сессию

7 сентября Верховный Совет открыл осеннюю сессию. На повестке было несколько вопросов, работу над которыми парламентарии начали еще летом, сообщила парламентская пресс-служба.

Ряд законопроектов, включенных в повестку дня пленарного заседания, касался экономического блока. Так, депутаты обсудили и приняли в первом чтении законодательную инициативу Правительства ПМР, которая определяет взаимодействие граждан и юридических лиц с таможенными органами республики. Речь идет об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях ПМР.

Как отметила заместитель председателя Государственного таможенного комитета Екатерина Фидельская, в действующей редакции установлена административная ответственность за то, что заявленные декларантом сведения повлекли занижение размера таможенных платежей.

В качестве санкций в этом случае предусмотрен штраф. Исходя из административной практики таможенных органов, выяснилось, что сумма таможенных платежей, не уплаченных в результате выявленных нарушений, часто гораздо ниже тех затрат, которые ГТК несет в связи с возбуждением дела, направлением необходимых документов. Поэтому предлагается установить нижний барьер с занижением таможенных платежей, в результате которого не будет наступать административная ответственность, - 72 руб. 50 коп. В случае принятия такого законопроекта доходы бюджета могут сократиться на 724 рубля, считают в Государственном таможенном комитете.

После обсуждения Комитет по экономической политике и депутаты поддержали этот законопроект. Работа над ним продолжится во втором чтении.

Следующее пленарное заседание состоится 14 сентября.

Верховный Совет ПМР открыл осеннюю сессию

Верховный Совет ПМР открыл осеннюю сессию

Верховный Совет ПМР открыл осеннюю сессию

  • Сегодня, 17:01
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