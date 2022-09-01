Глава государства неоднократно указывал на неэффективность управления лесным хозяйством республики. Деятельность профильного предприятия «Приднестровье-лес» была признана Президентом неудовлетворительной. Проводились проверки. Поручено проведение реорганизационных мероприятий. О подвижках Вадиму Красносельскому сегодня доложили Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг и начальник Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Василий Сотников, сообщает президентская пресс-служба
На данный момент завершены организационные мероприятия, связанные с передачей функций и полномочий в сфере лесного хозяйства и охотничьих угодий от Минсельхоза профильной госслужбе. На законодательном уровне принята программа и утверждены параметры госзаказа с указанием расценок в обозначенной сфере. Расписаны нормы санитарной вырубки и посадки деревьев. Разработан бизнес-план хозяйственной деятельности предприятия.
Участники совещания сошлись во мнении, что предприятие не должно находиться на полной самоокупаемости. Бюджетное финансирование сохранится. При этом важно использовать широкий спектр возможностей его развития – под жестким контролем госслужбы.
Обсуждая перспективные направления коммерческой деятельности, собеседники говорили о том, что, к примеру, располагаемые в лесах пасеки должны быть государственными, а не, как сегодня, частными.
В планах – возрождение производства тары и товаров народного потребления, закупаемых на данный момент за пределами республики, сбор и заготовка трав и дикорастущих плодовых культур – шиповника, кизила, боярышника.
Еще одно важное направление – растительные питомники. В республике проводится масштабная работа по озеленению населенных пунктов. Она носит системный характер. Саженцы декоративных кустарников, хвойных и лиственных деревьев нужны постоянно и в большом количестве. Их приобретают за рубежом либо у частных организаций. Только роз в нынешнем году закупили порядка 30 тысяч кустов. Подобные заказы должны выполнять государственные предприятия, уверен Президент.
Предстоит большая работа по улучшению санитарного состояния лесов республики. Специалисты говорят о значительном количестве непроходимых участков. Среди важнейших задач и увеличение лесистости территории страны. Сейчас леса занимают 5,8% площади республики. Это крайне низкий показатель, говорили на совещании.
Что касается рубки, то допускается исключительно санитарная. Введенные указом Президента ПМР ограничения на вывоз деловой древесины за пределы республики сохраняют свое действие. Возможен лишь экспорт дров и отходов деревообрабатывающего производства. При этом в республике должен быть сформирован и постоянно поддерживаться на должном уровне резерв дров для внутренних нужд, подчеркнул Вадим Красносельский. Повсеместный и жесточайший контроль необходим на практике, а не на бумаге, подытожил Глава государства.