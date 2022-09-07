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В Европарламенте Зеленского и народ Украины номинировали на премию Сахарова

В Европарламенте Зеленского и народ Украины номинировали на премию Сахарова

Крупнейшая фракция в Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула президента Украины Владимира Зеленского и народ этой страны кандидатами на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает BBC News, пишет gazeta.ru

«ЕНП номинирует украинский народ и президента Украины Владимира Зеленского на премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова. Они продолжают защищать европейские ценности каждый день на поле боя», — говорится в заявлении фракции.

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене заявила, что «мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достойны того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию». Она также выразила надежду, что кандидатуру ЕНП поддержат и все остальные политические группы Европарламента.

Учрежденная Европейским парламентом в 1988 году премия была названа в честь создателя водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. В 1970 году он стал одним из членов-основателей правозащитного Комитета прав человека в СССР, а в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми». Лауреату выдают диплом и чек на €50 тыс.

В 2021 году Европарламент присудил премию Сахарова Алексею Навальному.

Зеленский заявил о санкциях против 606 политических деятелей РФ

Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении 606 российских политических деятелей, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, соответствующее решение касается представителей Совбеза, Совфеда и Госдумы России.

«Принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России», — цитирует слова Зеленского ТАСС.

Как отметил президент Украины, в отношении лиц, попавших в санкционные списки Украины, будут применены ряд мер юридического, политического и дипломатического характера. Правда, Зеленский так и не уточнил, какие именно ограничения могут ожидать российских политиков. Более того, украинский лидер не стал публиковать список граждан РФ, в отношении которых Киев решил ввести санкции.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «некоторые голоса» внутри ЕС выступают за пересмотр санкций против России.


  • Сегодня, 07:56
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