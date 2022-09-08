Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — заявил Пушков.
Ранее замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Из-за этого военное ведомство восточноевропейского государства начало самое амбициозное перевооружение в истории страны.
Ранее в Варшаве заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.
Как заявлял посол в Польше Сергей Андреев, Москва не собирается нападать на Варшаву и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".