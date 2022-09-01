В Молдове судьям Высшей судебной палаты (ВСП) со стажем работы не менее 16 лет, доказавшим свою неподкупность и оставшимся в инстанции после реформирования. предлагают удвоить зарплаты. Таким образом, зарплата одного судьи будет начинаться с 61450 леев. Такой проект подготовило министерство юстиции, пишет Bizlaw.
"Зарплаты судей в Молдове удвоят. После реформы они составят от 61 000 леев и выше. Это в 4 раза больше зарплаты депутата и в 3 раза больше зарплаты президента. Про пенсии рядовых жителей Молдовы и вовсе молчим, - разница больше, чем в 40 раз.Такое повышение поможет PAS обеспечить полную лояльность судей, столь необходимую для разных решений. Как думаете, в пользу кого будут судебные решения, касаемые оппозиции и других инакомыслящих?"- пишет KP.MD
Согласно закону, коэффициент оплаты труда судьи ВСП со стажем не менее 16 лет, на основе которого высчитывают зарплату, составляет 12,29. Основная базовая ставка при расчете заработной платы судей ВСП — 2500 леев. Таким образом, сейчас судьи ВСП получают не менее 30725 леев, пишет newsmaker.md
После проведения реформы эту сумму удвоят, таким образом, зарплата судьи, прошедшего проверку на неподкупность и профессионализм, будет начинаться с 61450 леев. Кроме того, судьи будут получать надбавки и премии.
Новую политику оплаты труда будут применять с даты принятия Высшим советом магистратуры решения о поощрении оценки профессионализма судей.
Зарплата председателя и заместителя председателя ВСП также вырастет в два раза. В настоящее время их зарплата составляет 34 850 и 32 725 леев в месяц соответственно. После реформы они будут получать не менее 69 700 и 65 450 леев в месяц.