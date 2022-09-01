Рыбницкий хлебокомбинат возобновил работу. В последние месяцы кондитерский и хлебный цех выпускали примерно полтонны продукции вместо традиционных 20-ти. Работу завода в последнее время часто обсуждали на совещаниях Президента Вадима Красносельского. В частности, говорили о больших долгах по зарплате перед коллективом и о закрытии кондитерского цеха. Кроме того, была и полная приостановка предприятия – примерно на неделю из-за финансовых трудностей, пишет novostipmr.com
По поручению Президента удалось погасить часть задолженности по зарплате 70 сотрудникам предприятия. Рыбницкое УНО в качестве предоплаты за продукцию дало 200 тысяч рублей.
«Нам пришлось этими деньгами закрыть долги по заработной плате. Задолженность была за 4 месяца: апрель, май, июнь, июль. И вот за 3 месяца мы закрыли. Осталось отдать долги за один месяц», – рассказал директор Рыбницкого хлебокомбината Владимир Сычев.
В этот понедельник предприятие возобновило производство. Пока не в полном объёме - работает только хлебобулочный цех. Примерно через неделю планируют запустить и кондитерский. Оба эти вида производства важны для комбината, потому что приносят свою долю дохода.
«Хлебобулочный уже работает, мы восстановили работу с объектами УНО пока по двум районам – Рыбницкому и Каменскому, в планах Дубоссарский. Также хотим возобновить поставки в учреждения Минобороны и Минздрава, которые находятся на этих территориях. Мы им раньше привозили свою продукцию», – пояснил руководитель предприятия.
Напомним, Рыбницкий хлебокомбинат признан убыточным. Кредитный портфель завода – 4,5 миллиона рублей. Сотрудники с мая текущего года не получали зарплату.
На недавнем совещании глава государства Вадим Красносельский поручил Правительству проанализировать возможность изменения условий приватизации предприятия, чтобы они были более привлекательными для потенциальных инвесторов.