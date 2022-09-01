Dnestr.TV

 
0

Хлебокомбинат в Рыбнице возобновил работу

Хлебокомбинат в Рыбнице возобновил работу

Рыбницкий хлебокомбинат возобновил работу. В последние месяцы кондитерский и хлебный цех выпускали примерно полтонны продукции вместо традиционных 20-ти. Работу завода в последнее время часто обсуждали на совещаниях Президента Вадима Красносельского. В частности, говорили о больших долгах по зарплате перед коллективом и о закрытии кондитерского цеха. Кроме того, была и полная приостановка предприятия – примерно на неделю из-за финансовых трудностей, пишет novostipmr.com

По поручению Президента удалось погасить часть задолженности по зарплате 70 сотрудникам предприятия. Рыбницкое УНО в качестве предоплаты за продукцию дало 200 тысяч рублей.

«Нам пришлось этими деньгами закрыть долги по заработной плате. Задолженность была за 4 месяца: апрель, май, июнь, июль. И вот за 3 месяца мы закрыли. Осталось отдать долги за один месяц», – рассказал директор Рыбницкого хлебокомбината Владимир Сычев.

В этот понедельник предприятие возобновило производство. Пока не в полном объёме - работает только хлебобулочный цех. Примерно через неделю планируют запустить и кондитерский. Оба эти вида производства важны для комбината, потому что приносят свою долю дохода.

«Хлебобулочный уже работает, мы восстановили работу с объектами УНО пока по двум районам – Рыбницкому и Каменскому, в планах Дубоссарский. Также хотим возобновить поставки в учреждения Минобороны и Минздрава, которые находятся на этих территориях. Мы им раньше привозили свою продукцию», – пояснил руководитель предприятия.

Напомним, Рыбницкий хлебокомбинат признан убыточным. Кредитный портфель завода – 4,5 миллиона рублей. Сотрудники с мая текущего года не получали зарплату.

На недавнем совещании глава государства Вадим Красносельский поручил Правительству проанализировать возможность изменения условий приватизации предприятия, чтобы они были более привлекательными для потенциальных инвесторов.

  • Сегодня, 09:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна