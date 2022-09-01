С начала текущего года в Бендерском ЗАГСе зарегистрировали 340 новорождённых малышей. Мальчиков 189, девочек немного меньше – 151. Также в этом списке 5 двоен и 1 тройня, сообщает «Бендеры Инфо».
В числе необычных имён этого года: Ханифа, Милка и Летим. Одну девочку назвали Теодора, что означает «божий дар» или «посланница Бога».
Самые распространенные имена: Егор и Мелисса, Давид и Милана. В топе также Илья, Марк, Дамир и Екатерина.
А вот Светлана, Ольга, Сергей и Владимир, которые раньше были популярными в Бендерах, теперь стали редкостью в книге актов о регистрации новорождённых. Зато встречаются старорусские, такие как Савва и Елизар.