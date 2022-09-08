Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине, сообщает РИА Новости
"Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", — сообщил он.
Рейнсалу обратился гражданам России и призвал их не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами.
"Вас здесь не приветствуют!" — подчеркнул глава МИД.
Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября приняли решение приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Они также договорились, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.
Ранее МИД Латвии сообщил, что Вильнюс, Рига и Таллин достигли соглашения по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии. Как отметили в ведомстве, исключения будут распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.
Накануне Владимир Путин, говоря об ответе на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.