В ходе заседания Правительства Приднестровья министр финансов Алена Рускевич представила основные параметры и направления проекта консолидированного бюджета. Над ними исполнительные органы власти активно работали последние месяцы.
Специалисты отмечают, что в среднесрочной перспективе сохраняется ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее и ограничивающее влияние на развитие промышленных предприятий. Учитывая различные сценарии развития ситуации, эксперты говорят о необходимости дальнейшего применения оперативного управления госфинансами с учетом инфляционных процессов и экономического состояния республики.
Правительство выработало единый подход при формировании Бюджета-2023, который является оптимальным в нынешних условиях и при учете тенденций, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«Есть соответствующие прогнозы, есть соответствующие показатели, есть текущие доходы, есть фактура. Сейчас речь о том, что есть единый подход. По этому единому подходу сформированы параметры всех, в том числе и местных бюджетов, и республиканского, и целевых фондов. Исходя из этих принципов были установлены эти показатели. Безусловно, если ситуация будет меняться, то она будет меняться везде, поэтому для того, чтобы сохранить единый подход и единый принцип, сейчас я прошу параметры сохранить и не менять подход», — призвал Глава Правительства Александр Розенберг при обсуждении параметров бюджета на следующий год.
Традиционно основной финансовый документ остается социально ориентированным и нацеленным на реализацию задач, определенных Стратегией развития Приднестровья до 2026 года, утвержденной Президентом Вадимом Красносельским. При этом глава Минфина подчеркнула, что Бюджет-2023 верстался с учетом необходимости достижения главной цели бюджетной политики – сбалансированности бюджетов всех уровней, то есть обеспечения источниками всех утверждаемых расходов.
«Проект бюджета на 2023 год сформирован в сбалансированном виде. Все расходы обеспечены реальными источниками финансирования. Кроме того, проектирование бюджета осуществлялось на основе прогноза макроэкономических и макробюджетных параметров на 2023 год, сформированных межведомственной рабочей группой», — сообщила Алена Рускевич.
В ближайшее время Бюджет-2023 будет направлен для изучения в Верховный Совет. Дальнейшая работа над главным финансовым документом будет проходить в тесном взаимодействии с парламентскими комитетами.
Ожидаемые доходы бюджета
Доходы консолидированного бюджета (без учета средств от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности) на 2023 год проектируются в совокупности в объеме на 305 млн рублей или практически на 10% больше, чем плановые показатели 2022 года. Основной прирост сложится за счет увеличения налоговых доходов бюджета и таможенных сборов. Как отметила профильный министр, на данный момент зафиксировано перевыполнение плана по текущему периоду. Ожидается, что тенденция сохранится и в следующем году.
Одновременно с увеличением доходной части на 2023 запланировано увеличение поступлений по источнику финансирования госрасходов на 39 млн рублей. Новеллой в представленном проекте является возврат в республиканский бюджет средств, ранее привлеченных на покрытие дефицита бюджета Фонда в 2017 году. Это стало возможным ввиду планируемой на 2023 год бездефицитности бюджета ЕГФСС, что позволяет безболезненно вернуть данные средства ввиду сохраняющегося недостатка средств республиканского и местных бюджетов.
Предполагаемые расходы бюджета
При учете намечающегося прироста по доходной части бюджета в 2023 году соответственно увеличена и расходная часть. Для нужд государства предусмотрели дополнительно 196 млн рублей.
В бюджете 2023 года доля социально защищенных статей составляет более 80%. Остановилась Алена Рускевич и на динамике расходов по этим статьям. Здесь рост составил 156 млн рублей. Например, по продуктам питания ввиду удорожания стоимости и увеличения потребности плановые цифры выше на 31 млн рублей, по медикаментам + 14 млн рублей.
В части пенсионного обеспечения прирост отмечен в сумме 12 млн рублей, что вызвано в том числе внедрением выплат родителям детей-инвалидов I и II группы.
По иным социально защищенным статьям прирост расходов составит 49 млн рублей. Так, в рамках расходов по госцелевым программам в области здравоохранения и социальной защиты совокупный прирост ожидается на уровне практически 20 млн рублей. В итоге на их реализацию запланировано порядка 77 млн рублей.
Также стоит отметить увеличение на 2,3 млн рублей предстоящих расходов на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, увеличение расходов на цели индексации вкладов граждан на 3,4 млн рублей, по протезированию на 2,2 млн рублей, по лечению больных за пределами ПМР на 7 млн рублей.
Здравоохранение
В проекте 2023 года по аналогии с текущим периодом предусмотрен резерв системы здравоохранения, в том числе на цели реализации в предстоящем году антиковидных мероприятий. На данные цели предусмотрено более 50 млн рублей.
Без учета средств резерва системы здравоохранения, в целом намечен рост расходов по системе здравоохранения на 7% или 57 млн рублей. Увеличатся затраты на приобретение медикаментов, питания, ГСМ для скорых помощей, реализацию Госцелевых программ. Как сообщила министр финансов, основной прирост затрат по ГЦП отмечен по программе «Онкология». Он составил более 20 млн рублей. В большем объеме требуется проведение диагностических мероприятий для профилактических профосмотров, а также фиксируется рост граждан, нуждающихся в онкологической медпомощи.
Пристальное внимание уделяется оказанию достойной медицинской помощи жителям республики, даже если ее предоставляют зарубежные клиники. Если говорить о лечении приднестровцев за пределами республики, то по этой программе Минздрава ожидаемые расходы сложатся в сумме порядка 40 млн. руб., увеличившись на 7 млн рублей к текущему периоду.
«Связаны они в большинстве своем с необходимостью направления за пределы Республики на лечение детей с редкими (единичными) заболеваниями», — уточнила Алена Рускевич.
Продолжит свое действие и программа, предусматривающая лечение пациентов с острыми сердечными патологиями за пределами Приднестровья. Ее финансирование прирастет на 2 млн рублей и составит чуть более 12 млн рублей.
Программы развития
Важно, что сохраняется действие программ развития, которые занимают порядка 9,6% от общей суммы расходов. На эти цели планируют направить на 26% больше средств, чем в 2022 году.
По фондам развития совокупный прирост по сравнению с утвержденными в настоящее время показателями (с учетом сокращения ряда целевых направлений ввиду сохранения внешнеполитических и внешнеэкономических рисков) составил 111 млн рублей.
Фонд капитальных вложений в сравнении с текущим периодом незначительно сокращен. Между тем, часть сельских объектов, запланированных к восстановлению в рамках ФКВ, перенесены в программу расходования паевого фонда с учетом внесенных дополнений в законодательно определенные цели расходования средств паевого сбора. В результате, на программы капитального ремонта и строительства в проекте предусмотрено чуть более 181 млн рублей.
В рамках Дорожного фонда планируют направить средства на обеспечение соответствующих направлений развития дорожной отрасли в сумме 226 млн рублей.
Параметры программы поддержки сельского хозяйства сохранены на уровне 2022 года. Между тем, расходы Фонда развития мелиоративного комплекса в 2023 году предполагается утвердить в сумме 60,25 млн рублей, что на 30% больше уровня текущего года, что связано с необходимостью выделения субсидии по оплате потребленных услуг на цели орошения в результате сохранения в 2023 г. для сельскохозпроизводителей льготного тарифа за 1 куб. метр поданной воды.
Увеличен объем средств Фонда развития предпринимательства. На 11,5 млн. больше планируется направить в 2023 году на финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок по льготным кредитам со стороны государства. На указанные цели предусмотрено 25,80 млн. руб.
Сохранено действие фонда поддержки молодежи. На субсидии молодым семьям предусмотрено порядка 10 млн. руб.
Продолжит государство обеспечивать рабочими тетрадями учащихся с 1-по 4-е классы образовательных учреждений, на указанные цели запланировано более 5,5 млн. руб.
Более 24 млн из средств местных бюджетов предлагается направить на цели благоустройства и озеленения территорий по городам и районам.
Коммунальная сфера
В проекте 2023 года продолжена практика предыдущих лет по наращиванию объемов расчетов бюджета с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Так, в расходах местных бюджетов предусмотрены средства на оплату 100%-го потребления муниципальными учреждениями коммунальных услуг, в совокупности на данные цели планируется направить на 48 млн больше, чем в прошлом году.
«В проекте бюджета 2023 года также сохранен объем финансирования по возмещению предоставленных населению льгот в жилищно-коммунальной сфере. Это порядка 55,5 млн рублей», — проинформировала докладчик.
Разработчики главного финансового документа учли и необходимость в увеличении объемов субсидий на оплату гражданами потребленных энергоресурсов. Так, в целях сохранения тарифов на коммунальные услуги для населения в неизменном виде планируется обеспечить выделение за счет средств государства субсидии гражданам для оплаты потребленных услуг в сумме 68 млн рублей.
При этом, отмечается, что в рамках 2023 года изменен подход. Ранее эти расходы планировались как покрытие межтарифной разницы субъектам естественных монополий, а в проекте 2023 года планируется выделение субсидий.