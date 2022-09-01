Ветеринарную фармакологию возьмут под контроль. Соответствующее решение приняло Правительство ПМР на прошедшем заседании.
Проект Постановления «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» представил и. о. министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Олег Дилигул.
«Положение определяет порядок лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, осуществляемой юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и формы собственности», — цитирует Олега Дилигула пресс-служба Правительства.
Также текст проекта содержит исчерпывающий перечень документов, лицензионных требований и условий, предъявляемых к соискателям лицензий.
Нормативный акт позволит осуществлять государственный контроль в данном вопросе и обеспечит защиту прав и охраняемых законом интересов граждан.