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В Правительстве предложили выдавать лицензию на ветеринарную фармакологию

В Правительстве предложили выдавать лицензию на ветеринарную фармакологию

Ветеринарную фармакологию возьмут под контроль. Соответствующее решение приняло Правительство ПМР на прошедшем заседании.

Проект Постановления «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» представил и. о. министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Олег Дилигул.

«Положение определяет порядок лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, осуществляемой юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и формы собственности», — цитирует Олега Дилигула пресс-служба Правительства.

Также текст проекта содержит исчерпывающий перечень документов, лицензионных требований и условий, предъявляемых к соискателям лицензий.

Нормативный акт позволит осуществлять государственный контроль в данном вопросе и обеспечит защиту прав и охраняемых законом интересов граждан.
  • Сегодня, 16:23
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