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В Бендерах создаётся единый реестр мемориальных объектов города

В Бендерах создаётся единый реестр мемориальных объектов города

По инициативе депутатского корпуса Бендер представителями горсовета, госадминистрации и историко-краеведческого музея создаётся единый реестр мемориальных объектов города. Цель этой работы – сохранить историческое и культурное наследие, сообщает bendery.tv.

«На сегодняшний день была проведена непосредственная работа по округам, вошло 212 объектов, 131 – это выявленные объекты, причём как советской эпохи, так и постсоветской», – рассказал председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.

В числе объектов: памятные знаки и комплексы, мемориальные надписи и доски, монументальная живопись, места погребения.

Специалистами при составлении реестра были выявлены и фактологические ошибки на мемориальных табличках. В частности, неправильно составлена надпись на табличке, размещённой на здании бывшей гостиницы «Молдавия».

В Бендерах создаётся единый реестр мемориальных объектов города

В действительности здание было построено в 1949 году, архитектор – Бронфман.

«По многим доскам у нас изобилуют грамматические ошибки, пунктуационные, я уже не говорю про смысловые. На мемориальных объектах такого быть не должно», – сказал директор Бендерского историко-краеведческого музея Александр Тихонов.

Единый реестр мемориальных объектов позволит исключить такие ошибки и не повторять их в будущем. Также он призван помочь в дальнейшем следить за надлежащим состоянием исторических объектов Бендер.
  • Сегодня, 16:43
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