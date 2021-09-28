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«Шериф» на выезде обыграл «Омонию» и возглавил группу E

«Шериф» на выезде обыграл «Омонию» и возглавил группу E

Тираспольский ФК «Шериф» в первом матче группового этапа Лиги Европы на выезде разгромил кипрскую «Омонию». Игра в Никосии завершилась со счетом 0:3.

Уже на второй минуте матча Рашид Аканби распечатал ворота соперника, после выхода один на один с голкипером он покатил мяч в левый угол. На 59-й минуте поединка Ияйи Атьемвен реализовал 11-метровый удар, пишет liveresult.ru

После забитого мяча на стадионе начались беспорядки: болельщики стали закидывать поле бутылками, одна из которых попала в линейного арбитра, и главный судья Раде Обренович был вынужден приостановить игру и увести команды в подтрибунное помещение, через некоторое время рефери вернул футболистов на поле, и игра была продолжена.

На 76-й минуте Мухамед Диоп поразил ворота «Омонии» в третий раз, тем самым установив окончательный счёт на табло.

Учитывая, что в параллельном матче «Манчестер Юнайтед» проиграл дома сан-себастьянскому «Реал Сосьедаду» (0:1), тираспольчане после первого тура стали лидерами группы Е. «Реал Сосьедад» – на втором месте.

«Шериф» на выезде обыграл «Омонию» и возглавил группу E

  • Сегодня, 07:41
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