Тираспольский ФК «Шериф» в первом матче группового этапа Лиги Европы на выезде разгромил кипрскую «Омонию». Игра в Никосии завершилась со счетом 0:3.
Уже на второй минуте матча Рашид Аканби распечатал ворота соперника, после выхода один на один с голкипером он покатил мяч в левый угол. На 59-й минуте поединка Ияйи Атьемвен реализовал 11-метровый удар, пишет liveresult.ru
После забитого мяча на стадионе начались беспорядки: болельщики стали закидывать поле бутылками, одна из которых попала в линейного арбитра, и главный судья Раде Обренович был вынужден приостановить игру и увести команды в подтрибунное помещение, через некоторое время рефери вернул футболистов на поле, и игра была продолжена.
На 76-й минуте Мухамед Диоп поразил ворота «Омонии» в третий раз, тем самым установив окончательный счёт на табло.
Учитывая, что в параллельном матче «Манчестер Юнайтед» проиграл дома сан-себастьянскому «Реал Сосьедаду» (0:1), тираспольчане после первого тура стали лидерами группы Е. «Реал Сосьедад» – на втором месте.