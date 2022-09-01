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Объединенная контрольная комиссия возобновила работу

Объединенная контрольная комиссия возобновила работу

В Бендерах состоялось первое после традиционного летнего перерыва заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Руководящий орган миротворческой операции принял решение по организационному вопросу, утвердив в должности военного наблюдателя от Приднестровья. Кроме того, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков официально уведомил все делегации о том, что действие «жёлтого» уровня террористической опасности на территории ПМР продлено до 21 сентября.

На рассмотрение ОКК были представлены 6 докладов Объединенного военного командования о ситуации в Зоне безопасности за период с 28 июля по 8 сентября. Как отметил Олег Беляков, обстановка находится под полным контролем Миротворческих сил.

«По-прежнему наши военные выполняют свои обязанности с достоинством и честью, - подчеркнул Олег Беляков. - По-прежнему Объединенная контрольная комиссия является руководящим органом миротворческой операции. Даже с учётом той региональной нестабильности, которая складывается вокруг Приднестровья и вокруг Молдовы, мы видим, что этот механизм позволяет сохранять мир на этой земле».

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:45
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