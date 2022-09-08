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В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма». Его организовало МГБ совместно с Минпросом. Работы можно было присылать в течение месяца – всего получилось 163 рисунка и около 30 видеороликов.

В каждой из номинаций работы оценивались в двух возрастных категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 35. Главное, на что обращало внимание жюри, – отношение участника к поднятой проблеме. Очень важно было выразить свой взгляд на неё, а не просто скопировать нужное изображение из интернета, пишет novostipmr

«У меня на плакате изображено озеро, беседка и лебедь, это запоминающееся место, очень красивое и живописное. Идея в том, что должен быть мир, так спокойно и безмятежно должно быть в любом уголке Земли», – раскрыл свой замысел 8-классник из Тирасполя Александр Обручков, который участвовал от городского экологического центра учащихся.

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

«А моей задумкой было желание отразить негативные последствия терроризма. Для Приднестровья эта тема тоже стала актуальной после недавних событий. Стало понятно, что это не просто там где-то вдали, а касается каждого из нас, и меня в том числе как гражданина ПМР. Это ближе, чем кажется. Конечно же, сюжет я придумала сама», – рассказала студентка Приднестровского госуниверситета Лолита Озерянская.

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

Всего в итоге определили 12 победителей. Помимо грамот и футболок с тематическим надписями, им вручили ценные призы: пауэрбанк, беспроводные наушники, флешку и иные.

Ролики победителей покажут на Первом Приднестровском телеканале, а рисунки опубликуют на сайте Минпроса в виде интерактивной выставки. Также их будут обсуждать на классных часах в школах и распространять в соцсетях.

«Может быть, тематика этого конкурса не совсем для широкого круга, но, к сожалению, сегодняшняя ситуация в мире требует внимания к ней. Эта проблема коснулась и нашей республики. Основы борьбы с терроризмом и экстремизмом – это профилактика. Приятно было слышать, что очень большое количество молодёжи изъявило желание участвовать», – сказал, поздравляя победителей, министр госбезопасности Валерий Гебос.

«Это становится одной из глобальных проблем человечества, победить её только силовыми методами невозможно. Самое главное – это борьба с идеологией терроризма, а вы, молодёжь, становитесь объектом воздействия для различных видов терроризма и экстремизма. В этом конкурсе было очень важно увидеть именно ваше отношение к этому злу», – добавила министр просвещения Светлана Иванишина.

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

  • Сегодня, 07:59
  • DTV
  • Просмотров: 11
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