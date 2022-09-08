В Тирасполе наградили победителей конкурса «Молодёжь против экстремизма и терроризма». Его организовало МГБ совместно с Минпросом. Работы можно было присылать в течение месяца – всего получилось 163 рисунка и около 30 видеороликов.
В каждой из номинаций работы оценивались в двух возрастных категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 35. Главное, на что обращало внимание жюри, – отношение участника к поднятой проблеме. Очень важно было выразить свой взгляд на неё, а не просто скопировать нужное изображение из интернета, пишет novostipmr
«У меня на плакате изображено озеро, беседка и лебедь, это запоминающееся место, очень красивое и живописное. Идея в том, что должен быть мир, так спокойно и безмятежно должно быть в любом уголке Земли», – раскрыл свой замысел 8-классник из Тирасполя Александр Обручков, который участвовал от городского экологического центра учащихся.
«А моей задумкой было желание отразить негативные последствия терроризма. Для Приднестровья эта тема тоже стала актуальной после недавних событий. Стало понятно, что это не просто там где-то вдали, а касается каждого из нас, и меня в том числе как гражданина ПМР. Это ближе, чем кажется. Конечно же, сюжет я придумала сама», – рассказала студентка Приднестровского госуниверситета Лолита Озерянская.
Всего в итоге определили 12 победителей. Помимо грамот и футболок с тематическим надписями, им вручили ценные призы: пауэрбанк, беспроводные наушники, флешку и иные.
Ролики победителей покажут на Первом Приднестровском телеканале, а рисунки опубликуют на сайте Минпроса в виде интерактивной выставки. Также их будут обсуждать на классных часах в школах и распространять в соцсетях.
«Может быть, тематика этого конкурса не совсем для широкого круга, но, к сожалению, сегодняшняя ситуация в мире требует внимания к ней. Эта проблема коснулась и нашей республики. Основы борьбы с терроризмом и экстремизмом – это профилактика. Приятно было слышать, что очень большое количество молодёжи изъявило желание участвовать», – сказал, поздравляя победителей, министр госбезопасности Валерий Гебос.
«Это становится одной из глобальных проблем человечества, победить её только силовыми методами невозможно. Самое главное – это борьба с идеологией терроризма, а вы, молодёжь, становитесь объектом воздействия для различных видов терроризма и экстремизма. В этом конкурсе было очень важно увидеть именно ваше отношение к этому злу», – добавила министр просвещения Светлана Иванишина.